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Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần

Thứ Năm, 09:04, 25/06/2026
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VOV.VN - Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần vào ngày 24/6, hưởng thọ 94 tuổi.

Theo thông tin từ UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội), Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần ngày 24/6.

Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi Đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dai ta, anh hung luc luong vu trang nhan dan la van cau tu tran hinh anh 1
Anh hùng La Văn Cầu tại nhà riêng. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Anh hùng La Văn Cầu đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải.

Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu”, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau chiến tranh, mặc dù mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên, công tác cán bộ; được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Trọng Phú/VOV.VN
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