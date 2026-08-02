Thời cơ trở thành hiện thực khi thể chế tốt, quyết sách đúng, thực hiện hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tổ chức vào chiều nay, 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị cho một Kỳ họp, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, thống nhất hành động để bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và kỳ vọng của cử tri.

Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước, đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra những bước chuyển thực chất.

Vì thế, đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư. Đến nay, các tài liệu đã được gửi đến các ĐBQH, theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cố gắng rất lớn của các cơ quan, Chính phủ, bộ ngành, cơ quan thẩm tra trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thảo luận một số nhóm vấn đề lớn. Tinh thần xuyên suốt phải là khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết định nhanh nhưng không giản đơn; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng. Chất lượng là vấn đề quyết định cho công tác lập pháp.

Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển KTXH và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến. Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các ĐBQH cần tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

Nhìn lại thành công của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ thực tiễn đó, trong công tác xây dựng lập pháp, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu phải nghiên cứu kỹ, để đóng góp những ý kiến chất lượng, giúp Ban soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện văn bản đúng theo tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật: Việc gì thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì Quốc hội ban hành luật, nghị quyết; việc gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ ban hành Nghị định; việc thuộc thẩm quyền của Bộ thì ban hành thông tư.

Niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước

Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm, Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.

Trong quá trình xem xét các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đối với các chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Riêng việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia cần được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị. Đặc biệt, việc xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản; xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực.

Nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp phụ thuộc rất lớn vào vai trò của các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ trưởng Tổ đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các Trường đoàn cần tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua. Cùng với đó, tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

"Đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển. Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước", theo Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, các Trưởng đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết định của Quốc hội thực sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.