Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Tư, 18:11, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Ông Trần Sỹ Thanh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

PV/VOV.VN
Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

VOV.VN - Sáng nay, 9/3, tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

VOV.VN - Sáng nay, 9/3, tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Chiều 5/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

VOV.VN - Chiều 5/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

