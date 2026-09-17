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Thông điệp từ chuyến thăm lịch sử của Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam

Thứ Năm, 17:31, 17/09/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu từ ngày 14 đến 16/9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

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Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam.

Theo bà Phạm Thu Hằng, với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao cấp Nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước. Chuyến thăm đồng thời thể hiện sự coi trọng của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh thông điệp quan trọng từ chuyến thăm là sự củng cố tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cùng tình cảm gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

"Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, nhận thức chung và tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai nước sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới", bà Phạm Thu Hằng nêu rõ. 

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Chặng đường mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu từ ngày 14 - 16/9/2026.

Hồng Anh/VOV.VN
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