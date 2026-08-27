Thông qua đề án lập 29 phường từ các xã thuộc TP.HCM

Qua rà soát, đánh giá, thẩm định của các sở, ngành về những tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị, UBND TP.HCM cho biết có 29/54 xã trên địa bàn thành phố đạt đủ 9/9 tiêu chí để thành phường.

Cụ thể là các xã: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Một góc xã Xuân Thới Sơn, thuộc huyện Hóc Môn cũ (Ảnh: Duy Phương)

UBND TP.HCM đánh giá, việc thành lập 29 phường sẽ giúp hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Sau khi thành lập 29 phường, thành phố không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, hệ thống hành chính cấp xã của TP.HCM sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ bao gồm: 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km2 trở lên; có vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng, cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng trong tỉnh, thành phố; đồng thời có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thành phố hoặc tiểu vùng trong tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, tỷ lệ quy mô dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính phải từ 50% trở lên; tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.

Phường phải có thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người/năm của thành phố trong 3 năm gần nhất. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của thành phố trong 3 năm gần nhất.