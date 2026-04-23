Thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Tránh “phổ thông hóa” khen thưởng

Hoàn thiện dự thảo trên cơ sở tiếp thu rộng rãi

Chiều 23/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Luật dược đa số đại biểu biểu quyết tán thành và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, Luật đã được thảo luận kỹ lưỡng với 66 lượt ý kiến tại tổ, 4 ý kiến tại hội trường cùng nhiều góp ý bằng văn bản. Cơ quan soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và bộ, ngành liên quan để tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo theo hướng khoa học, cầu thị, bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, một trong những nội dung trọng tâm là tiếp tục giữ nguyên nguyên tắc không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho cùng một thành tích. Đồng thời, dự thảo luật quy định rõ hai loại hình là khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề và khen thưởng chuyên đề nhằm làm rõ bản chất từng loại hình, tránh chồng chéo trong thực tiễn triển khai.

Về quỹ thi đua, khen thưởng, luật giữ nguyên quy định người ra quyết định khen thưởng phải chịu trách nhiệm chi thưởng từ quỹ do mình quản lý.

Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, luật bổ sung quy định giao Chính phủ xác định tỷ lệ xét tặng trong trường hợp không dựa trên tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo linh hoạt trong đánh giá.

Luật sửa đổi tiêu chí “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” thành “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ số năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bảo đảm giá trị danh hiệu, tránh tình trạng “phổ thông hóa” khen thưởng.

Đẩy mạnh phân cấp, phù hợp tổ chức bộ máy mới

Ông Đỗ Thanh Bình cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định về thi đua, khen thưởng đối với các hội quần chúng có Đảng bộ thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, Chính phủ được giao quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức này.

Một điểm mới là bổ sung quy định về thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức. Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong toàn xã hội.

Theo Chính phủ, việc sửa đổi luật lần này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền và các nghị quyết lớn của Đảng.

Luật sửa đổi, bổ sung lần này gồm 4 điều, sửa đổi 48 điều của Luật hiện hành, hướng tới xây dựng một đạo luật về thi đua, khen thưởng mang tính kiến tạo, thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới.