Thông qua Luật Thủ đô, Quốc hội trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội

Với 488/492 đại biểu tán thành (97,06%), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi.

Tăng quyền chủ động cho chính quyền Thủ đô, kiểm soát chặt cơ chế thí điểm

Chiều 23/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Theo đó, dự thảo được rà soát, hoàn thiện toàn diện trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất với hệ thống pháp luật. Tư duy lập pháp được đổi mới theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Các quy định được thiết kế rõ ràng, chặt chẽ, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò chủ động của chính quyền Thủ đô trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách.

Đáng chú ý, Luật không áp dụng thủ tục rút gọn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch UBND thành phố; Bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình và quy định thời gian thí điểm chính sách tối đa 5 năm và cơ chế tạm dừng khi có rủi ro.

Dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi) tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển Thủ đô toàn diện, bền vững.

Theo đó, trao quyền cho HĐND thành phố quyết định chính sách cải tạo, tái thiết đô thị. Luật cũng làm rõ thẩm quyền quản lý quy hoạch, không gian phát triển, đặc biệt là không gian ngầm. Bên cạnh đó Luật đã bổ sung chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế và cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng.

Toàn cảnh Quốc hội chiều 23/4

Mở rộng liên kết vùng, khẳng định vai trò trung tâm của Thủ đô

Về tài chính – ngân sách, luật giữ nguyên nguyên tắc không ban hành chính sách ưu đãi thuế vượt khung pháp luật chung, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Đồng thời, bổ sung cơ chế linh hoạt trong điều hành ngân sách và lựa chọn đối tượng ưu đãi có trọng tâm nhằm thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên.

Một điểm mới đáng chú ý là quy định về Vùng Thủ đô theo hướng mở, linh hoạt, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động tham gia liên kết phát triển.

Luật cho phép áp dụng cơ chế của Luật Thủ đô cho các dự án liên kết vùng và sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án liên vùng về hạ tầng, môi trường, dịch vụ thiết yếu.

Việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng, thúc đẩy Hà Nội phát triển xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.