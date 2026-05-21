Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

Thứ Năm, 10:25, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam, công tác phòng, chống thiên tai sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

thu cua tong bi thu, chu tich nuoc nhan ngay truyen thong phong, chong thien tai hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác củng cố, khắc phục một số điểm xung yếu ở đê sông Lô, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (9/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

"Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), tôi thân ái gửi tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân, tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Việt Nam là đất nước thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Nhưng suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, chính thử thách ấy đã hun đúc nên bản lĩnh Việt Nam, nhân ái trong hoạn nạn, đoàn kết trong khó khăn, kiên cường trước mất mát và luôn biết cùng nhau vượt qua thách thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tám mươi năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê, công tác phòng, chống thiên tai của nước ta đã không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và Nhân dân cả nước đã không quản hiểm nguy, chủ động phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp to lớn đó luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam, công tác phòng, chống thiên tai của nước ta sẽ ngày càng hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu mất mát, nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng, giữ vững ổn định xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và những người làm công tác phòng, chống thiên tai mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó".

Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển dược liệu thành ngành kinh tế chiến lược
VOV.VN - Chiều nay (20/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng
"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một cách nhìn rất hiện đại về vai trò của đại học"
