Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chính sách nhà ở phải được thiết kế ở tầm nhìn mới

Chiều 19/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là sau khi có Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 1 nghị quyết, Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 6 nghị định; Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền 2 thông tư quy định về cơ chế, chính sách đặc thù và sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở xã hội và quỹ nhà ở quốc gia.

Về kết quả thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, luỹ kế đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720 nghìn căn; riêng trong năm ngoái cả nước đã hoàn thành hơn 103 nghìn căn nhà ở xã hội đạt 103,5% so với chỉ tiêu đề ra, còn trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30 nghìn căn.

Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23/34 tỉnh thành phố, có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71 nghìn căn, 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai; 2 địa phương Thanh Hoá, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế…

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thời gian qua Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, ban hành những chính sách tháo gỡ thủ tục và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Tuy nhiên, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở tinh thần nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, để tích sản.

Nêu rõ, quan điểm nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững.

Bởi việc phải chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính vì vậy nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ như là quy hoạch, đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, đầu tư công, pháp luật… để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng, phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, xã hội có đủ các thiết chế văn hóa, sinh hoạt cho người dân.

Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cung cầu lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, lực lượng dịch vụ thì phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp.

Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý, người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, và đúng đối tượng, trong đó việc nhà cho thuê trở thành trụ cột lâu dài

Nhấn mạnh, Nhà nước kiến tạo, quy hoạch, có các cơ chế chính sách điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục phát triển nhà ở theo chuẩn một đầu mối, một quy trình, đơn giản hoá các thủ tục về đầu tư, giao đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, chính sách tiếp cận tín dụng cần phải được rút ngắn và tạo thuận lợi, có thời hạn rõ ràng và có trách nhiệm cá nhân trong giải quyết tất cả các nhu cầu này. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình, trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học, và vùng đô thị hóa, tinh thần là nhanh chóng chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoảng lợi ích hợp lý.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.