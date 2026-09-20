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Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Đề án cải cách tiền lương đang được xây dựng

Chủ Nhật, 14:01, 20/09/2026
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VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể đang được xây dựng để trình Bộ Chính trị và tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đặt trong tổng thể chính sách cải cách tiền lương của toàn bộ hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết thông tin này tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Hoàng Minh Sơn, do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức, sáng 20/9.

Trước vấn đề đại biểu đặt ra về việc thực hiện chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết với chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ nghị định. Tuy nhiên, nghị định chưa trình Chính phủ ban hành tại thời điểm này và sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện sau khi Trung ương cho ý kiến về đề án cải cách chính sách tiền lương.

Trao đổi thêm tại phiên giải trình về vấn đề chính sách tiền lương cho nhà giáo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 248 của Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Đảng ủy Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị đề xuất tiền lương, phụ cấp, trong đó có điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình đối với giáo viên, nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 206 ngày 10/5/2025. Bộ Nội vụ phối hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định 182 quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đây là chế độ ưu đãi được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống viên chức hiện nay.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ảnh: Quốc hội

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, tinh thần của chính sách hiện nay là phụ cấp cho người làm giáo dục được xếp ở mức cao nhất. Mức lương và phụ cấp được nâng lên sẽ góp phần cải thiện thu nhập và tạo động lực, giải quyết khó khăn cho nhà giáo.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng cho biết Đề án cải cách chính sách tiền lương tổng thể đang được xây dựng để trình Bộ Chính trị, và tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đặt trong tổng thể chính sách cải cách tiền lương của toàn bộ hệ thống.

Đề án này sẽ được trình Bộ Chính trị vào tháng 2/2027 và trình Hội nghị Trung ương 5 xem xét vào tháng 3/2027. Sau khi Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định nghị định về chính sách tiền lương, ưu đãi với nhà giáo.

Liên quan tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết một số nơi thực hiện còn cơ học đến thiếu giáo viên ở các cấp học, mất cân bằng đội ngũ giáo viên theo địa bàn, môn học, cơ sở giáo dục. Việc giảm số lượng giáo viên trong khi quy mô học sinh gia tăng dẫn đến tăng sĩ số lớp học, tăng số giờ dạy của giáo viên, gây áp lực rất lớn cho đội ngũ…

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Nội vụ tích cực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó rà soát cán bộ, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển gắn với ngành nghề, môn học, nâng cao chất lượng; sắp xếp giảm nhân sự khối hành chính, quản lý trung gian; điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, cơ cấu lại đội ngũ, tập trung cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, bảo đảm có học sinh là có giáo viên giảng dạy.

PV/VOV.VN
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