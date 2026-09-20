Bộ trưởng Bộ GD-ĐT giải trình về nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Quốc hội đã sửa đổi, ban hành đồng bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, gồm 4 luật: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi; cùng 2 nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Ngày 20/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Quốc hội

Sau gần 9 tháng các luật, nghị quyết có hiệu lực, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã khảo sát tại các địa phương và làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình triển khai. Kết quả cho thấy, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành đã nỗ lực ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý cho đổi mới giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ, như tiến độ ban hành một số văn bản quan trọng, nhất là chính sách tiền lương nhà giáo còn chậm; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được khắc phục căn bản; việc triển khai mô hình trường học nghề còn chậm; một số sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; cùng những vấn đề về xây dựng văn hóa học đường và bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội xác định 9 nhóm vấn đề cần tập trung làm rõ tại phiên giải trình, gồm: việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật; chính sách đối với giáo viên và học sinh, trong đó có tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa; thi, kiểm tra, đánh giá; phân luồng học sinh và mô hình trường học nghề; dạy thêm, học thêm; bạo lực học đường gắn với văn hóa học đường; học phí đại học; và chất lượng giáo dục đại học.

Đối với giáo dục đại học, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị làm rõ việc nhiều trường tăng học phí có thể ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, việc các trường tăng tuyển sinh, mở thêm ngành nghề để tăng nguồn thu cần được làm rõ trong mối liên hệ với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục.

Phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình triển khai các luật, nghị quyết sau gần 9 tháng thi hành; làm rõ tiến độ ban hành văn bản, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành, địa phương. Qua đó, đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.