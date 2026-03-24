Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Thứ Ba, 21:20, 24/03/2026
VOV.VN - Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhằm trao đổi về hợp tác ASEAN - Anh và quan hệ song phương Việt Nam - Anh.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Iain Frew điểm lại những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN-Anh thời gian qua, đặc biệt tỉ lệ 98,9% trong triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh năm nay, hai bên sẽ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Anh (2021-2026), qua đó tạo xung lực thúc đẩy hợp tác ASEAN - Anh trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam, với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh giai đoạn 2024-2027, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Anh nhằm định hướng quan hệ ASEAN - Anh phát triển mạnh mẽ, toàn diện, dài hạn và chiến lược, phù hợp với nhu cầu hợp tác của hai bên và thích ứng với yêu cầu của tình hình mới. Việt Nam cũng đang tích cực điều phối, thúc đẩy xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN - Anh giai đoạn 2027 - 2031, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kinh tế, tài chính, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, ứng phó biển đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, hợp tác biển…Về quan hệ song phương, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh dành cho Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực; đề nghị Anh tích cực chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi năng lượng sạch.

Đại sứ Iain Frew đánh giá cao vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Anh của Việt Nam, cũng như vai trò ngày càng tích cực và chủ động của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế, đặc biệt trong việc đóng góp xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đại sứ cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thúc đẩy triển khai các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên đã xác định.

Đại sứ Iain Frew: Chuyến thăm Vương quốc Anh của TBT Tô Lâm mang tính lịch sử

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 27/10 bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh. Nhân dịp này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew trả lời phỏng vấn Đài TNVN về ý nghĩa chuyến thăm.

Những lưu ý cho doanh nghiệp khi xuất khẩu vào EU và Vương quốc Anh

VOV.VN - Xuất khẩu vào EU và Vương quốc Anh trong năm 2026 được dự báo là cột mốc lịch sử, khi tiêu chí "tiêu dùng xanh" không còn là những chiến dịch trách nhiệm xã hội mang tính tự nguyện, đã chính thức bị chi phối bởi các khuôn khổ pháp lý khắt khe.

ASEAN - Vương quốc Anh hướng tới quan hệ đối tác bền vững đến năm 2030

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại với ASEAN, ngày 25/02 tại Jakarta Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã tổ chức Hội thảo Chương trình Hành động Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) của ASEAN.

