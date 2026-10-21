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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10

Thứ Tư, 11:08, 21/10/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

thu tuong ba lan donald tusk tham chinh thuc viet nam tu ngay 24-26 10 hinh anh 1
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk
Lại Hoa/VOV
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