Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10
VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.