Việt Nam - Ba Lan thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhiệt liệt chào mừng Quốc vụ khanh Bartoszewski, khẳng định quan hệ Việt Nam - Ba Lan đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong hơn 75 năm qua.

Quang cảnh buổi tiếp

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Ba Lan trên cả bình diện song phương và đa phương; quyết tâm phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lên tầm cao mới.

Hai bên rà soát tình hình hợp tác thời gian qua, nhất là việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đồng thời trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao và thảo luận các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các chuyến thăm cấp cao, qua đó củng cố cơ sở chính trị, ngoại giao và pháp lý cho các cơ chế hợp tác dài hạn.

Hai Bộ Ngoại giao sẽ duy trì thường xuyên các cơ chế tham vấn chính trị, chính sách và lãnh sự; điều phối, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ các bộ, ngành và cơ quan hữu quan tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trong từng lĩnh vực.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đánh giá tích cực sự phát triển của thương mại song phương, với kim ngạch năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tháo gỡ rào cản kỹ thuật và mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, nhất là nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép, thiết bị y tế và dược phẩm, qua đó nâng cao kim ngạch xuất khẩu và bảo đảm cân bằng thương mại.

Hai nước cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy phê chuẩn và thực thi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên đầu tư thuận lợi, an toàn và hiệu quả vào những lĩnh vực có thế mạnh, triển vọng.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên ủng hộ các cơ quan, doanh nghiệp hai nước tích cực tham gia triển lãm và sự kiện chuyên ngành tại mỗi nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, khủng bố và buôn bán ma túy. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán, hoàn thiện và ký kết các văn kiện hợp tác liên quan.

Đánh giá cao các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại hai nước thời gian qua, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo; hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa thủ đô và các thành phố lớn, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư.

Ghi nhận sự phối hợp hiệu quả tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, ủng hộ ứng cử viên của nhau vào các cơ quan của Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế khác. Việt Nam ủng hộ Ba Lan tăng cường quan hệ với ASEAN; Ba Lan ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh việc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của sở tại; đồng thời phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.