English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam - Ba Lan thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả

Thứ Sáu, 18:50, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Ba Lan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhiệt liệt chào mừng Quốc vụ khanh Bartoszewski, khẳng định quan hệ Việt Nam - Ba Lan đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong hơn 75 năm qua.

viet nam - ba lan thuc day hop tac toan dien, thuc chat va hieu qua hinh anh 1
Quang cảnh buổi tiếp

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết quý báu của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Ba Lan trên cả bình diện song phương và đa phương; quyết tâm phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lên tầm cao mới.

Hai bên rà soát tình hình hợp tác thời gian qua, nhất là việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đồng thời trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai Bộ Ngoại giao và thảo luận các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các chuyến thăm cấp cao, qua đó củng cố cơ sở chính trị, ngoại giao và pháp lý cho các cơ chế hợp tác dài hạn.

Hai Bộ Ngoại giao sẽ duy trì thường xuyên các cơ chế tham vấn chính trị, chính sách và lãnh sự; điều phối, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ các bộ, ngành và cơ quan hữu quan tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trong từng lĩnh vực.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đánh giá tích cực sự phát triển của thương mại song phương, với kim ngạch năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tháo gỡ rào cản kỹ thuật và mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, nhất là nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép, thiết bị y tế và dược phẩm, qua đó nâng cao kim ngạch xuất khẩu và bảo đảm cân bằng thương mại.

Hai nước cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy phê chuẩn và thực thi Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên đầu tư thuận lợi, an toàn và hiệu quả vào những lĩnh vực có thế mạnh, triển vọng. 

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên ủng hộ các cơ quan, doanh nghiệp hai nước tích cực tham gia triển lãm và sự kiện chuyên ngành tại mỗi nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, khủng bố và buôn bán ma túy. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán, hoàn thiện và ký kết các văn kiện hợp tác liên quan.

Đánh giá cao các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại hai nước thời gian qua, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo; hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa thủ đô và các thành phố lớn, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư.

Ghi nhận sự phối hợp hiệu quả tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, ủng hộ ứng cử viên của nhau vào các cơ quan của Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế khác. Việt Nam ủng hộ Ba Lan tăng cường quan hệ với ASEAN; Ba Lan ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

viet nam - ba lan thuc day hop tac toan dien, thuc chat va hieu qua hinh anh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhấn mạnh việc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống ổn định, hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của sở tại; đồng thời phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Văn Hiếu/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt
Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt

VOV.VN - Trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người trong thời gian ngắn.

Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt

Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt

VOV.VN - Trong thời đại số, thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có. Chỉ với vài thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người trong thời gian ngắn.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội