Thủ tướng: Bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh trật tự

Sáng nay, 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND). Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

Thủ tướng nêu rõ, Cảnh vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ, đó là những người có chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các khu vực mục tiêu trọng yếu; các đoàn khách quốc tế và các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ gắn liền với sự tồn vong của chính quyền cách mạng và các yếu nhân.

Năm 2019, mặc dù bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song lực lượng cảnh vệ đã làm tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu cơ quan trọng của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên; Đại lễ Phật đản (Vesak 2019)…

Đề cập đến vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội vừa qua, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của ba chiến sĩ công an, là tấm gương về xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và nêu rõ, cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Bước sang năm 2020 với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và đối với Việt Nam, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trong đó lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đề nghị, trước hết, các đơn vị trong CAND, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, cơ quan trọng yếu, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.

“Trước mắt, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đón tết cổ truyền, các sự kiện của năm ASEAN và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo đảm an toàn hàng đầu cho khu trung tâm chính trị Ba Đình”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo lực lượng cảnh vệ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an có các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII); ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thực sự là lực lượng vũ trang nòng cốt, sắc bén, là “Thanh bảo kiếm” tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí đón mừng xuân mới, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực và nhiệt huyết mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ: “Muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khỏe, phải bắn súng giỏi; Muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Canh Tý 2020, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất đến lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh vệ nói riêng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ./.