Thủ tướng: Bộ Nội vụ tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước

Sáng 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ba cơ quan thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn của 3 cơ quan đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Nêu rõ, với vị trí, vai trò rất quan trọng của 3 cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho 3 cơ quan hết sức nặng nề, do đó cần triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và tiến độ hoàn thành cụ thể để khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thủ tướng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, đúng quy định, Thủ tướng đề nghị tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện nghiêm yêu cầu về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cùng với đó, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ bản lĩnh, sự tự tin, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác chuyên môn.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, khắc phục triệt để tư duy "không quản được thì cấm"; bảo đảm hệ thống pháp luật ngành Nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh; tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế.

Bộ Nội vụ đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan, khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Cùng với đó, tham mưu các chính sách đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng làm thước đo. Triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa...

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không để trùng lặp, lãng phí, thất thoát, nguồn lực. Hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào hoạt động thanh tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan triển khai Kết luận số 24 ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Thanh tra Chính phủ lập kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai thanh tra, để trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất về các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị tập trung hoàn thiện, nhân rộng và triển khai ứng dụng phần mềm về cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và triển khai hiệu quả mô hình tiếp công dân trực tuyến. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp để giải quyết xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.