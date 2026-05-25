  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng chỉ đạo đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Hai, 23:30, 25/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định mới, hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 571/TTg-CĐS ngày 24/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Theo văn bản, triển khai Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

(Ảnh minh họa)

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn thi hành 8 nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026, nhất là các trình tự, thủ tục triển khai những TTHC đã phân cấp về địa phương; đồng thời ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Các bộ, ngành cũng phải hoàn thành việc cấu hình, cung cấp TTHC đã được phân cấp, đơn giản hóa trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 31/5/2026.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ từng cấp khai thác, sử dụng các hệ thống để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp theo quy định mới; hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

UBND các tỉnh, thành phố được giao chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết TTHC tập trung của bộ để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ; đồng bộ trạng thái, tiến trình xử lý hồ sơ để theo dõi, đánh giá tiến độ giải quyết.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nghị quyết trước ngày 27/5/2026; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai tại các bộ, địa phương trong tháng 6 và báo cáo kết quả trước ngày 5/7/2026.

Tag: Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính
Tái sử dụng dữ liệu số để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 159/TTg-CĐS ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Quảng Ninh cắt giảm 35% thời gian xử lý TTHC về sản xuất, kinh doanh

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện cắt giảm 35% thời gian xử lý thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cải cách hành chính và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân.

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh bảo đảm thông suốt, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 144/CĐ-TTg về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương 02 cấp.

