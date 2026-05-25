Thủ tướng chỉ đạo đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 571/TTg-CĐS ngày 24/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Theo văn bản, triển khai Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh và giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

(Ảnh minh họa)

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn thi hành 8 nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026, nhất là các trình tự, thủ tục triển khai những TTHC đã phân cấp về địa phương; đồng thời ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Các bộ, ngành cũng phải hoàn thành việc cấu hình, cung cấp TTHC đã được phân cấp, đơn giản hóa trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 31/5/2026.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ từng cấp khai thác, sử dụng các hệ thống để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp theo quy định mới; hoàn thành trước ngày 5/6/2026.

UBND các tỉnh, thành phố được giao chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống giải quyết TTHC tập trung của bộ để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ; đồng bộ trạng thái, tiến trình xử lý hồ sơ để theo dõi, đánh giá tiến độ giải quyết.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nghị quyết trước ngày 27/5/2026; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai tại các bộ, địa phương trong tháng 6 và báo cáo kết quả trước ngày 5/7/2026.