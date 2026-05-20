Bộ Xây dựng cắt giảm 6,8 tỷ chi phí, rút ngắn hơn 2.500 ngày giải quyết TTHC

Thứ Tư, 17:09, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Xây dựng đang ghi nhận những bước tiến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính khi liên tục cắt giảm, đơn giản hóa hàng trăm quy định, qua đó giảm đáng kể chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng 

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2025, có tới 297/451 thủ tục được cắt giảm hoặc đơn giản hóa, tương đương 65,8%. Tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm hơn 3.977 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ đã phân cấp 45 thủ tục, góp phần giảm áp lực xử lý ở cấp trung ương và tăng tính chủ động cho địa phương.

Không dừng lại ở đó, bước sang năm 2026, Bộ tiếp tục đề xuất cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 91 thủ tục và phân cấp 13 thủ tục khác. Tổng số TTHC đề xuất cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa là 160/454 TTHC, tương đương tỷ lệ 35,2%, cắt giảm 2.8 tỷ đồng chi phí tuân thủ, rút ngắn 858 ngày thời gian giải quyết TTHC. Tính đến nay, Bộ Xây dựng cắt giảm 6,8 tỷ đồng chi phí tuân thủ TTHC, rút ngắn 2.549/4.750 ngày thời gian giải quyết TTHC. 

Năm 2026, Bộ tiếp tục đề xuất cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 91 thủ tục và phân cấp 13 thủ tục khác.

Đáng chú ý, Bộ cũng mạnh tay cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tính đến nay, đã loại bỏ 183/447 điều kiện kinh doanh, tương đương 30%, đồng thời cắt giảm nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh không còn phù hợp. Những động thái này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí mà còn mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

Theo đánh giá, việc cải cách được triển khai đồng bộ ở cả lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải - những lĩnh vực có tác động lớn đến nền kinh tế - đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Chi phí xã hội được tiết giảm, trong khi cơ hội tham gia thị trường của doanh nghiệp được mở rộng, góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Kết nối dữ liệu và cải cách toàn diện các lĩnh vực quản lý

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong cải cách lần này là việc đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương. Bộ Xây dựng đã hoàn thành và đưa vào vận hành 6 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bao gồm dữ liệu về hạ tầng giao thông, đăng kiểm, hàng hải, hàng không và năng lực hoạt động xây dựng.

Song song với đó, nhiều cơ sở dữ liệu mới đang được xây dựng như cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, quy hoạch, vật liệu xây dựng… Khi các hệ thống này được kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, tình trạng phân tán thông tin sẽ được khắc phục, tạo nền tảng cho việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng và minh bạch hơn.

Việc tái sử dụng dữ liệu cũng được xác định là giải pháp cốt lõi. Thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã có, cơ quan quản lý sẽ khai thác trực tiếp từ hệ thống dữ liệu. Điều này không chỉ giảm chi phí mà còn rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Ở từng lĩnh vực cụ thể, cải cách được triển khai đồng loạt. Trong lĩnh vực đăng kiểm, thời gian giải quyết thủ tục đã giảm hơn 30%, chi phí giảm trên 33%, đồng thời nhiều thủ tục và điều kiện kinh doanh được bãi bỏ. Trong lĩnh vực đường sắt, số thủ tục dự kiến giảm từ 20 xuống còn 12, với phần lớn được phân cấp về địa phương.

Lĩnh vực hàng hải và đường thủy cũng ghi nhận hàng chục thủ tục được bãi bỏ hoặc sửa đổi, trong khi lĩnh vực đường bộ đã cắt giảm hơn 78% thủ tục hành chính. Đặc biệt, 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, giúp tăng tính minh bạch và thuận tiện.

Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều cải cách mang tính đột phá đã được đề xuất. Nổi bật là việc bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, chuyển quyền chủ động về cho chủ đầu tư. Đồng thời, hàng loạt điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề không cần thiết cũng được loại bỏ.

Thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn mạnh, như cấp chứng chỉ hành nghề giảm từ 55 ngày xuống còn 8 ngày, cấp phép xây dựng giảm còn khoảng 7-10 ngày tùy loại công trình. Việc chuyển sang quy trình trực tuyến toàn trình cũng giúp người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì nhiều bộ hồ sơ giấy như trước.

Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, hiện Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng. Trong đó, Bộ đề xuất quy định rõ thẩm quyền cấp phép cho từng cơ quan như UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Xây dựng nhằm tránh chồng chéo.

Với những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 5 chỉ tiêu cải cách theo Kết luận 18-KL/TW, trở thành một trong những bộ, ngành dẫn đầu trong cải cách hành chính. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cắt giảm điều kiện kinh doanh xây dựng Bộ Xây dựng cải cách mạnh thủ tục tiết kiệm chi phí xã hội hàng nghìn tỷ
Cao tốc 2 làn xe trước áp lực quá tải, Bộ Xây dựng đề xuất 500.000 tỷ mở rộng ngay
VOV.VN - Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo rà soát sơ bộ, tổng nhu cầu vốn để nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ trên cả nước lên tới gần 500.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục, cấp phép xây dựng trong vòng 6 ngày
VOV.VN - Hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất bảo hành công trình giao thông 10 năm?
VOV.VN - Bộ Xây dựng cho rằng việc áp dụng cứng thời gian bảo hành tối thiểu 10 năm đối với toàn bộ công trình giao thông là không phù hợp thực tế, có thể làm tăng mạnh chi phí xây dựng, bảo hiểm, bảo lãnh và giá dự thầu của doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đứng top đầu về cải cách thủ tục, nhiều dự án giải ngân vượt kế hoạch
VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa trở thành một trong ba bộ, ngành hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận 18-KL/TW sau khi rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5
VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị TP Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại 2 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E. Hiện nay, 2 dự án này vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công.

