Thủ tướng chỉ đạo về sách giáo khoa, bữa ăn học đường

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng SGK, rà soát chương trình, SGK giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

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Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK trước 25/9

Về cung ứng SGK năm học 2026-2027, Thủ tướng khẳng định năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW. Việc đảm bảo đủ SGK trước năm học mới đã được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động chỉ đạo quyết liệt và toàn diện. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ SGK (đến ngày 20 tháng 9 năm 2026 vẫn còn thiếu trên 776.000 bản SGK).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay các biện pháp cấp bách, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ SGK trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu SGK trong những năm học tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK cho năm học 2026-2027 trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành trước ngày 25/9, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có SGK, nhất là tại các địa phương hiện đang còn thiếu nhiều SGK như: Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hoà, Cần Thơ, Đắk Lắk... Trường hợp cần thiết, chỉ định các đơn vị có năng lực tham gia in ấn SGK.

Bộ GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu SGK thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ SGK phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn học đường

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; xác định rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, các cơ quan liên quan, nhất là của chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay việc đề xuất cấp có thẩm quyền miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Xử lý các vướng mắc trong sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa phương

Về rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát, tổng hợp, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, xác định rõ những hạn chế, bất cập, chủ động có giải pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị cụ thể, tổng hợp báo cáo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2026.

Về rà soát, hoàn thiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ SGK giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần xác định rõ các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong nội dung và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và bộ SGK hiện nay; rà soát kỹ, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền; trên cơ sở đó, hoàn thiện bộ SGK theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Yêu cầu đặt ra đối với việc rà soát, hoàn thiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông là bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền; không để có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (kiến thức chuyên sâu dành cho tài liệu tham khảo, nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh. Trong quá trình thực hiện, Bộ GD-ĐT phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để hoàn thiện.

Cùng với việc rà soát Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ của người học và công bằng trong thi cử.

Phấn đấu cung ứng miễn phí SGK cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; trong đó bản quyền SGK phải được xác định là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, được phát hành miễn phí cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định; đồng thời tập trung rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh.