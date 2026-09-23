Hỗ trợ 100 triệu đồng chưa đủ sức hút giáo viên về vùng biên Tây Ninh

Xoay xở bài toán giáo viên

Bước vào năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), vẫn còn thiếu giáo viên ở một số môn. Trường có 36 cán bộ, giáo viên, với 566 học sinh ở hai cấp tiểu học và THCS. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Lâm, nhà trường còn thiếu giáo viên các môn Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc và Giáo dục công dân.... Trường tham mưu địa phương điều động giáo viên từ các trường khác hỗ trợ, đồng thời hợp đồng thêm giáo viên nên tạm đủ giáo viên đứng lớp nhưng chưa đảm bảo ổn định

Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học ở tỉnh Tây Ninh

Việc bảo đảm giáo viên càng quan trọng khi trường tiếp tục tổ chức bán trú cho học sinh cả hai cấp. Với đặc thù địa bàn biên giới, một bộ phận gia đình còn khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trường xa, nên bán trú giúp học sinh có điều kiện học tập thuận lợi hơn và giảm áp lực đi lại cho phụ huynh.

Việc điều tiết giáo viên tạm thời giúp nhà trường cơ bản giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng về lâu dài cần có phương án bố trí ổn định hơn. "Về việc thiếu giáo viên cũng đã ảnh hưởng đến công tác phân công giảng dạy và xếp thời khóa biểu của nhà trường... Trước những khó khăn này thì trường cũng đã ý kiến với chính quyền địa phương nghiên cứu điều động tạm 2 giáo viên giảng dạy ở môn giáo dục công dân và có ký được 1 giáo viên thỉnh giảng ở môn toán", ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Bình Hòa, bài toán đặt ra là ổn định đội ngũ sau khi sáp nhập 3 trường. Trường chính thức hoạt động từ ngày 1/9, có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 11 lớp với 281 trẻ. Cô Võ Sinh Kiều, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số lượng giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng định mức, nhưng việc điều phối giáo viên giữa 3 điểm trường khó khăn.

Nhà trường đang phân quyền quản lý tại từng phân hiệu, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và xây dựng tập thể đoàn kết, nhằm ổn định hoạt động sau sáp nhập và bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. “Khó khăn trước mắt là khi sáp nhập 3 trường thì mình phải tổ chức, quản lý con người ở các phân hiệu. Khoảng cách giữa các phân hiệu từ 8 đến 10 km nên việc di chuyển, phối hợp cũng gặp khó khăn. Còn về số lượng giáo viên, nhân viên thì cố gắng điều tiết sắp xếp cơ bản nhà trường đảm bảo theo định mức”, cô Võ Sinh Kiều nói.

Hỗ trợ 100 triệu đồng, vẫn khó tuyển giáo viên

Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo ông Trần Quang Đăng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Hòa, hiện một số môn như Mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn đang thiếu giáo viên, trong khi yêu cầu tổ chức dạy học ngày càng cao.

Để bảo đảm việc dạy và học trong năm học 2026-2027, địa phương đang triển khai các giải pháp trước mắt như hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, mời giáo viên ở các trường lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong khi chờ tuyển dụng, bổ sung nhân lực.

Lớp học ở vùng biên Tây Ninh có sự hỗ trợ tăng cường của Bộ đội biên phòng

Tỉnh Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên được tuyển dụng về công tác tại địa bàn biên giới, được hỗ trợ 100 triệu đồng/người và cam kết thời gian phục vụ 6 năm. Tuy nhiên, theo ông Đăng, chính sách này vẫn chưa thực sự đủ sức thu hút giáo viên trẻ về công tác tại những địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn.

“Về giải pháp trước mắt, các trường đã báo cáo nhu cầu và Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã cho các trường hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, giáo viên ở các đơn vị lân cận, cũng như những giáo viên đã nghỉ hưu để tham gia giảng dạy. Qua đó bảo đảm đủ giáo viên, đáp ứng công tác dạy và học trong năm học 2026-2027”, ông Đăng cho biết.

Tây Ninh hiện có trên 31.000 cán bộ, giáo viên, viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên, nhân viên, chủ yếu tại nơi dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học. Ngành giáo dục đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên cho năm học 2025-2026; đồng thời điều động, luân chuyển, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm dạy học.

Tây Ninh nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa các trường học ở biên giới và đô thị

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 17066/QĐ-UBND ngày 17/9/2026, yêu cầu rà soát nhu cầu, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới; bổ sung giáo viên môn, cấp học còn thiếu, triển khai tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng, dạy liên trường. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực sửa chữa trường lớp, thiết bị và hạ tầng số.