English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng: Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Chủ Nhật, 11:37, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/9, tại thành phố Huế, nhân dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam- Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại điện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

thu tuong chinh phu cam ket dong hanh va ho tro cong dong doanh nghiep nhat ban hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản nêu rõ: "Khu công nghiệp Thăng Long do Tập đoàn Sumitomo Corp vận hành đang hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thông qua việc cung cấp hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao. Meiko đang mở rộng căn cứ sản xuất bảng mạch in giúp tối đa hóa hiệu suất của bán dẫn, củng cố chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn của Việt Nam. YKK xem Việt Nam là căn cứ điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất, phát triển và kinh doanh tại ASEAN. Tập đoàn Panasonic triển khai chuyển đổi số trong ngành chế tạo và hỗ trợ các căn cứ ở quốc gia khác về mặt kỹ thuật số như AI".

Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết, hơn 30 năm qua, Toyota luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và có quyết tâm sâu sắc trong việc tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Toyota đã quyết định đầu tư tổng cộng 360 triệu USD tại Việt Nam để củng cố nền tảng sản xuất, hướng tới việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt cho các dòng xe điện hóa, cụ thể là xe Hybrid.

thu tuong chinh phu cam ket dong hanh va ho tro cong dong doanh nghiep nhat ban hinh anh 2
Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết: "Chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon. Hướng tới tương lai, Toyota kỳ vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe Hybrid và xe chạy pin. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế, cũng như hướng tới việc chuyển đổi thực tế và thông suốt tại các khu vực đô thị".

Các ý kiến đề xuất với Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam kỳ vọng việc cải thiện môi trường toàn diện, bao gồm từ đào tạo, phát triển cho đến việc giữ chân nhân tài, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Việt Nam phát triển.

Ông Tsuchibashi Akito cho biết: "Việc các doanh nghiệp Nhật Bản nỗ lực chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực xuất phát từ niềm tin rằng: sự hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng hành cùng sự tăng trưởng cao của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của chính các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi rất đồng cảm với các mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao trình độ phát triển công nghiệp mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết duy trì đầu tư và hợp tác với Việt Nam".

thu tuong chinh phu cam ket dong hanh va ho tro cong dong doanh nghiep nhat ban hinh anh 3
Các doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu nêu ý kiến.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước. Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư gắn liền với công nghệ tiên tiến và tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với các doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên.

Thủ tướng cho rằng, các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học - công nghệ... đã được các bộ ngành Việt Nam tháo gỡ. Với tinh thần đồng hành, thái độ cầu thị và trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền. Tuyệt đối không để các nội dung đã được Chính phủ giao, chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

thu tuong chinh phu cam ket dong hanh va ho tro cong dong doanh nghiep nhat ban hinh anh 4
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cải cách thể chế mạnh mẽ nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp luật, phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên và thực chất theo từng nhóm lĩnh vực chuyên sâu với các nhà đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh cơ chế này sẽ giúp xử lý triệt để các kiến nghị, tránh tình trạng kéo dài.

Thủ tướng cho biết: "Chúng tôi cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để các bên hiểu rõ chính sách của chính phủ, các quy định của bộ ngành. Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn phải thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư".

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ chân thành, tin cậy giữa hai nước, với quyết tâm của hai Chính phủ và sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 6/9, tại thành phố Huế, nhân dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam- Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 6/9, tại thành phố Huế, nhân dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam- Nhật Bản 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Chiều nay (5/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Chiều nay (5/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung
Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội