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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Thứ Tư, 19:52, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Ngài Pabitra Margherita, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ đến chào nhân dịp có chuyến thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước (2016-2026).

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chúc mừng Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập (15/8/1947-2026) cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại ấn tượng của Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, trong đó có vai trò Chủ nhà BRICS năm 2026. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Lãnh đạo cấp cao, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành sự tiếp đón hết sức trọng thị, chu đáo và thân tình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, đánh giá cao những kết quả đạt được thông qua chuyến thăm, góp phần mở ra một trang mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Quốc Vụ khanh Pabitra Margherita

Quốc Vụ khanh Pabitra Margherita nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”, tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ và đối tác then chốt của Ấn Độ trong ASEAN. Quốc Vụ khanh đánh giá cao quan hệ hữu nghị lâu đời, sự kết nối về văn hóa, lịch sử, văn minh hàng nghìn năm giữa nhân dân hai nước và bày tỏ vui mừng trước việc giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, góp phần củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Quốc Vụ khanh Pabitra Margherita nhất trí cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ hội tụ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn và khát vọng phát triển, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047; việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường mở ra nhiều cơ hội để hai nước đồng hành, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. 

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành hai nước tiếp tục cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. 

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Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tích cực trao đổi về khả năng đàm phán FTA song phương, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, kết nối hai nền kinh tế và tháo gỡ các điểm nghẽn về tiếp cận thị trường, phấn đấu đạt mục tiêu thương mại hai chiều 25 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong công nghệ, hạ tầng, năng lượng và dược phẩm; tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay thẳng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đi lại, thương mại và du lịch giữa hai nước.

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Quốc Vụ khanh Pabitra Margherita trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối với quan hệ hai nước, đặc biệt cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã triển khai các biện pháp quyết liệt, kịp thời hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn lật tàu tại Phú Quốc vừa qua. Quốc Vụ khanh bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh, trong đó có công nghiệp quốc phòng, thương mại, dược phẩm, dầu khí, dệt may, đất hiếm, viễn thám… trên cơ sở những kết quả đạt được trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, phim ảnh… trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2027) nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước.

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Quốc Vụ khanh Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Pabitra Margherita

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quốc vụ khanh Pabitra Margherita cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ASEAN - Ấn Độ, nhất là về kết nối, hợp tác biển và an ninh hàng hải.

Lại Hoa/VOV
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