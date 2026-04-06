Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Anh Iain Frew

Thứ Hai, 19:32, 06/04/2026
VOV.VN - Chiều nay (6/4/2026), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, thể hiện qua kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục năm 2025, hai bên hợp tác hiệu quả về an ninh - quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục - đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ với Anh, hoan nghênh sự đóng góp tích cực của Anh tại khu vực, sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dư địa hợp tác hai nước vẫn còn rất lớn và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác toàn diện

Thủ tướng hoan nghênh việc hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác cao nhất - Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm; cảm ơn Chính phủ Anh hỗ trợ Việt Nam vắc-xin trong dịch bệnh Covid-19, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt và hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, các dự án hỗ trợ phát triển ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Đại sứ Iain Frew cũng như Đại sứ quán Anh tại Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác song phương đạt nhiều kết quả quan trọng, Thủ tướng cho rằng dư địa hợp tác hai nước vẫn còn rất lớn và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tạo thuận lợi về thị thực cho công dân Việt Nam, trước mắt là miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Iain Frew đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh những thách thức do tình hình thế giới và khu vực đặt ra; khẳng định phía Anh sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam thời gian tới, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Đại sứ Iain Frew cảm ơn cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã luôn đồng hành và đưa ra những định hướng cụ thể cho việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Anh thời gian qua; nhất trí sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội hàm khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và kết quả chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại sứ nhất trí với đề xuất của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị; Anh tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng hợp tác đào tạo giữa các trường đại học hai nước và thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Anh hội nhập tốt, đóng vai trò cầu nối hữu nghị và góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới, trong đó có việc bảo đảm tự do và an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông, vùng biển có vai trò hết sức quan trọng đối với thương mại quốc tế.

Lại Hoa/VOV1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam

