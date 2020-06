Thủ tướng, Chủ tịch QH cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tang ông Vũ Mão

Sáng 3/6, lễ tang ông Vũ Mão, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội được cử hành theo nghi thức Cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ tang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức. (Ảnh: Trọng Phú)

Đoàn Bí thư Trung ương Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ, y tá và gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Vũ Mão đã từ trần hồi 1 giờ 39 phút ngày 30/5 (tức ngày 8/4 năm Canh Tý) tại nhà riêng.

Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn.

