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Thủ tướng chủ trì cuộc họp bàn 3 dự thảo luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Thứ Tư, 09:08, 09/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (9/9), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan về các dự thảo luật quan trọng.

Cuộc họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ hoàn thiện hồ sơ các dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trước khi trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 3 dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ mật thiết, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển thị trường bất động sản và nhà ở, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

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Thủ tướng chủ trì cuộc họp bàn 3 dự thảo luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Thủ tướng cho biết, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì tổng rà soát, sửa đổi và bổ sung đồng bộ các luật có liên quan như: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật về thuế. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cũng quán triệt các thông báo kết luận và chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc ban hành đồng bộ các luật, đặc biệt là các chính sách phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở cho thuê.

Hiện tại, Chính phủ đã thông qua về mặt nguyên tắc các định hướng chính sách của 3 dự án luật. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội cũng như các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chủ trì đã hoàn thiện dự thảo. Dự kiến ngày 15/9, Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để cho ý kiến cụ thể trước khi chính thức trình Quốc hội.

Thủ tướng lưu ý các nội dung lớn, then chốt cần đặc biệt chú trọng hoàn thiện trong các dự thảo luật bao gồm: Nguyên tắc quản lý đất đai, tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai; không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức. Quy định chi tiết các trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc không qua đấu giá, đấu thầu, cũng như cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận. Xác định rõ vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất; điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch mang lại.

Thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy thu hồi đất, chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang "tái thiết cuộc sống" cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Xây dựng chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công trình hạ tầng theo quy hoạch. Mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; ban hành cơ chế quản lý, kiểm soát hiệu quả việc sử dụng đất đa mục đích.

Về phát triển nhà ở và chung cư, Thủ tướng nhấn mạnh việc giao đất thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu cho nhà chung cư. Định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn. Quy định rõ thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây mới theo niên hạn xây dựng gắn với quyền tài sản. Khi hết thời hạn, chủ sở hữu căn hộ được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định. Đồng thời tạo cơ chế ưu đãi thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển nhà ở cho thuê; nghiên cứu mô hình phát triển nhà ở mới nhằm kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách.

Lại Hoa/VOV
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