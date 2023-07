Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 6/2023

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ, công chức.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Trong hội nghị này, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương sẽ nghe, thảo luận các nội dung cụ thể: tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo việc huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua nửa đầu năm 2023, cũng là nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Quốc hội khóa XV. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nổi lên 6 cơn gió ngược: tăng trưởng suy giảm , lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; hậu quả của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề; cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, sự phân tách, phân mảnh, thiếu sự liên kết chặt chẽ, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ; các cuộc xung đột, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine chưa chấm dứt; nhiều nước vẫn thắt chặt chính sách tiền tệ, ảnh hưởng đến kinh tế của các nước, nhất là những nước đang phát triển; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.

Về tình hình trong nước Thủ tướng cho biết: "Nền kinh tế chịu tác động kép, vừa phải chống chịu với sức ép từ cả bên trong và bên ngoài, nhất là bởi: quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế; công việc thường xuyên ngày càng nặng nề hơn, yêu cầu, đòi hỏi cao hơn; các vấn đề tồn đọng, kéo dài ngày càng bộc lộ rõ hơn; nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết; sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn; xuất nhập khẩu, thu hút FDI gặp nhiều thách thức khi thương mại toàn cầu suy giảm và cạnh tranh gia tăng; sức ép từ thực tiễn, như: vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, các quy định mới từ các thị trường lớn về hàng hóa nhập khẩu với đòi hỏi khắt khe hơn."

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

"Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự ủng hộ tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương, các đồng chí đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành, quản lý và quyết liệt trong các nhiệm vụ được giao, kịp thời hiệu quả hơn trong tình hình khó khăn vừa qua. Trong đó thì chúng ta đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực"- Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra; doanh gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc, giảm giờ làm; an ninh, trật tự tiềm ẩn rủi ro; thể chế, kỷ luật, kỷ cương có lúc có nơi còn chưa nghiêm, tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, né tránh trách nhiệm...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm. Trong đó nêu rõ những mặt tích cực, những hạn chế cần khắc phục, bài học kinh nghiệm; phân tích bối cảnh, tình hình; đề xuất giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá thực hiện các nhiệm vụ tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2023.

Thủ tướng họp trực tuyến với các địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến cũng như kiến nghị, đề suất, đồng thời khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt tháo gỡ khó khăn, những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi nhận xét: “Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành rất quyết liệt trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các động lực, nhất là đầu tư công. Trong nỗ lực đó, kinh tế xã hội của Thành phố có sự chuyển biến tích cực hơn, nhất là ở quý 2 và các chỉ số như sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đều có sự chuyển biến tích cực ở quý II. Thứ 2 là thành phố tập trung rất quyết liệt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đến giờ này đã giải quyết và đang tiếp nhận giải quyết 113 kiến nghị của 232 của doanh nghiệp Nhà nước. Giải quyết như vậy đạt trên 50 % các kiến nghị doanh nghiệp nhà nước. 169/189 các kiến nghị thuộc 148 dự án bất động sản đã được tiếp nhận và có định hướng giải quyết và sẽ tập trung giải quyết trong thời gian sắp tới và 20/44 dự án về chủ trương đầu tư, ra hạn chủ trương đầu tư đã được tiếp nhận giải quyết.”

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nêu ý kiến: "Vừa rồi, Chính phủ cũng như các thành viên Chính phủ đã rất quyết liệt, rất là sâu sát trong chỉ đạo điều hành. Chính vì vậy mà nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế đã được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, điển hình là vấn đề thiếu điện ở miền Bắc. Trong 20 ngày, Chính phủ đã giải quyết xong tình trạng thiếu điện hay là vấn đề ách tắc nông sản tại biên giới, Chính phủ và các bộ, ngành cũng vào cuộc tháo gỡ rất nhanh, đến giờ không còn ách tắc nữa. Một số vấn đề có chuyển biến rõ rệt, ví dụ như vấn đề phòng cháy chữa cháy, hay vấn đề thủ tục chuyển đất lúa, đất rừng, đặc biệt sau khi ban hành Nghị định 10, Nghị định 35 thì một số vấn đề về đất đai, về xây dựng đã được tháo gỡ trong thực tiễn. Điều này nó giúp ích rất nhiều cho các địa phương trong vấn đề chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội."

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ an Nguyễn Đức Trung cho rằng: “Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta đạt được những kết quả rất tích cực. Cụ thể là kết quả các chỉ tiêu của tháng, của quý 2 đã cao hơn quý I và kết quả này thể hiện được sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc khó khăn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ cho các địa phương. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Nghệ An tuy không đạt được như kịch bản, đạt 5,19 %, chúng tôi có những điểm sáng như nông nghiệp tăng trưởng 4,26 %, thu hút đầu tư nước ngoài. 6 tháng Nghệ An đã thu hút được 8 dự án đầu tư mới và điều chỉnh vốn của 7 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 725,4 triệu USD.”

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trong một thế giới đầy biến động thì việc Việt Nam vẫn duy trì được môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, trật tự xã hội trong nước, giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời duy trì được tốc độ tăng trưởng. Đây là một nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, được dư luận thế giới đánh giá cao, đặc biệt họ cũng đánh giá sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và cái đó nó tạo ra niềm tin cho cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Đối với các vướng mắc cần được giải quyết trong thời gian tới, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đề cập nhiều vấn đề, trong đó có vướng mắc tại các dự án cao tốc, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường. Đặc biêt về tình hình thị trường bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thị trường này tiếp tục gặp khó khăn, hạn chế về số lượng, dự án hoàn thành chỉ bằng 25% so cùng kỳ năm 2022. Số lượng dự án đang triển khai có 659 dự án chỉ đạt khoảng 95 % so với quý 2 năm 2022, khó khăn này chủ yếu là do các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong triển khai các thủ tục đầu tư và huy động vốn. Bộ trưởng Xây dựng cũng cho biết, trong giao dịch bất động sản, các phân khúc từ đất nền chung cư đến nhà ở riêng lẻ đều giảm so với cùng kỳ và giá giao dịch có xu hướng giảm trong 6 tháng, cụ thể là chung cư giảm từ 2% đến 6 %, giá nhà ở riêng lẻ giảm từ 6-10 % và đất nền để giảm trên 11 %.

Từ tình hình thực tế đó, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã đề xuất những giải pháp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: "Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 33 của Chính phủ, cũng như các công điện, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thị trường bất động sản, đề nghị coi đây là nhiệm vụ cấp bách quan trọng và phải tập trung giải quyết theo nguyên tắc là vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cấp nào thì cơ quan đó, cấp đó phải có trách nhiệm trực tiếp giải quyết dứt điểm việc này. Về hoàn thiện pháp luật, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật trình Quốc hội sắp tới như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong quy định pháp luật; còn về vốn cho thị trường bất động sản, đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm tháo gỡ. Về thực thi, các bộ, ngành và địa phương đề nghị quan tâm trực tiếp tháo gỡ cho các dự án bất động sản theo thẩm quyền như trong thủ tục về đất đai, thủ tục về đầu tư, thủ tục về quy hoạch xây dựng và đề nghị phải tập trung lập, rà soát quy hoạch để đảm bảo thống nhất đồng bộ các cấp độ quy hoạch, quy hoạch không gian ngầm làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn".