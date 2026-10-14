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Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026

Thứ Tư, 12:15, 14/10/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Liechtenstein bắt đầu hội nhập đa phương từ sớm, tham gia OSCE (tiền thân là CSCE) từ năm 1973, gia nhập Hội đồng châu Âu từ năm 1978 và gia nhập Liên hợp quốc năm 1990. Liechtenstein cũng là thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và nhiều tổ chức quốc tế khác.

thu tuong cong quoc liechtenstein tham viet nam tu ngay 17-19 10 2026 hinh anh 1
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026

Quy mô dân số của Liechtenstein rất nhỏ nhưng có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế. Nền kinh tế Liechtenstein chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến - nhập nguyên liệu để gia công, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, gốm sứ kỹ thuật, dược phẩm, thiết bị in ấn, văn phòng phẩm và sản phẩm nha khoa. 

Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland.

PV/VOV.VN
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