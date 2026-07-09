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Hiệp định với EFTA mở rộng cánh cửa hợp tác kinh tế Việt Nam - châu Âu

Thứ Năm, 17:02, 09/07/2026
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VOV.VN - Việc Việt Nam và EFTA hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm là dấu mốc quan trọng, giúp mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam lên 18 hiệp định và tăng cường kết nối kinh tế với châu Âu.

Ngày 2/7, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã ra tuyên bố chung về việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA sau 14 năm thương lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đánh giá cao kết quả đàm phán, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và tăng cường kết nối kinh tế với châu Âu.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước EFTA tại Iceland. Ảnh: Vụ Chính sách thương mại đa biên Bộ Công thương

“Đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết Hiệp định sau 14 năm đàm phán”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9/7. Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18, cũng như tăng cường kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.

Về các bước tiếp theo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm hoàn tất các thủ tục ký kết và đưa Hiệp định vào thực thi.

“Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên của EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của Hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Việc hoàn tất đàm phán FTA Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với bốn quốc gia thành viên EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, đồng thời mở rộng hơn nữa cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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