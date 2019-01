Thủ tướng: Đắk Nông cần xóa mặc cảm định mệnh để phát triển

Đây là địa phương đầu tiên mà Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư trong năm nay với mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư, nhất là các “con sếu” lớn đến với Đắk Nông, Tây nguyên.

Chia sẻ với những khó khăn gặp phải của Tây nguyên, nhưng Thủ tướng cho rằng, tiềm năng phát triển của Đắk Nông rất lớn. Vì vậy, Đắk Nông cần xóa mặc cảm định mệnh khó hoặc không phát triển để từ đó có một tư duy, cảm hứng mạnh mẽ trong đầu tư phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Với chủ đề của hội nghị là “Đắk Nông-Tiềm năng và cơ hội đầu tư”, Hội nghị đã thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư.

Đắk Nông là tỉnh ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, giàu tiềm năng phát triển du lịch với thắng cảnh mê hoặc lòng người như hồ Ea Snô; quần thể hang động Chư Bluk với hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á; Vườn quốc gia Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”...

Đắk Nông còn có lợi thế phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm sản, trong đó, công nghiệp khai khoáng là thế mạnh nổi trội.

Tuy vậy, Đắk Nông lại chưa trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Tham luận tại hội nghị cho rằng, Đắk Nông còn có khó khăn về hạ tầng để phát triển du lịch như giao thông, khách sạn chất lượng cao, dịch vụ... Nhiều nhà đầu tư khác bày tỏ quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Nông bởi thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T, thuộc Tập đoàn T&T, cho biết, Đắk Nông và Tây nguyên là vùng đầu tư chiến lược về nông nghiệp công nghệ cao của công ty.

Tuy nhiên, tại Đắk Nông mới có khoảng 7.000ha cây ăn quả, phương thức sản xuất thì manh mún. Do đó, Công ty mong muốn ứng dụng khoa học kỹ thuật cao đầu tư phát triển các cánh đồng mẫu lớn, năng suất cao các loại quả có thế mạnh và thị trường có nhu cầu như bơ, măng cụt, xoài, chanh dây, chuối... Cùng với đó là áp dụng công nghệ chế biến để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người nông dân:

"Chúng tôi mong muốn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu tại vùng nguyên liệu, đó là nguyên tắc vận hành. Có nghĩa là mỗi vùng nguyên liệu chúng ta phải đầu tư các nhà máy chế biến sâu để đảm bảo tạo thêm giá trị gia tăng, tối ưu vòng đời sản phẩm. Chúng tôi sẽ có những giải pháp ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đầu tư dây chuyền chế biến sâu hiện đại, đầu tư công nghệ blockchain, cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn trình, xây dựng chỉ dẫn địa lý điện tử cho các sản phẩm của địa phương'', bà Huyền cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các nhà đầu tư đến với Đắk Nông, một tỉnh xa xôi và còn khó khăn. Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh đã tìm ra những tiềm năng phát triển để thu hút các nhà đầu tư. Việc thu hút được nhà đầu tư sẽ rất có ý nghĩa để kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông. Ngay tại hội nghị này, UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 2.600 tỷ đồng; các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trị có trị gần 47.000 tỷ đồng.

Chia sẻ với các nhà đầu tư, Thủ tướng đánh giá, tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Nông là rất lớn, nhất là đất bazan, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp. Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

"Thế mạnh thứ nhất là nông nghiệp. Đất đai khí hậu thuận lợi như vậy, nhiều loại cây công nghiệp có thể sản xuất trữ lượng, sản lượng lớn. Bơ ở đây đặc biệt ngon, có thể so sánh với lợi thế các tỉnh khác, kể cả Lâm Đồng và Đắc Lắc. Ngoài ra còn có hạt tiêu, hạt điều, cao su, chanh leo, cây mắc ca… Hàng chục cây công nghiệp, cây có quả đang hình thành ở đây. Các đồng chí còn nói nông nghiệp công nghệ cao áp dụng công nghệ 4.0. Tôi thấy công ty của Tập đoàn T&T nói hướng này. Đây là hướng rất quan trọng mà Đảng và Nhà nước rất hoan nghênh", Thủ tướng nói.

Thế mạnh nữa của Đắk Nông mà Thủ tướng nhấn mạnh là phát triển du lịch dựa vào lợi thế danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều sản phẩm văn hóa độc đáo của các dân tộc, trong đó có cồng chiêng, sản phẩm dệt thổ cẩm...

Thủ tướng cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản tại Đắk Nông, trong đó trữ lượng bô xít là rất lớn. Nhìn từ các dự án đang triển khai mang lại hiệu quả, Thủ tướng cho rằng, đây là lối ra quan trọng cho sự phát triển của Đắk Nông. Thủ tướng giao Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá về hiệu quả, tác động môi trường của các dự án chế biến để có định hướng đầu tư phát triển trong tương lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng gợi ý Đắk Nông cũng cần chú trọng phát triển đô thị theo hướng xanh, sạch, sinh thái, nhất là khi Đắk Nông là tỉnh duy nhất cả nước chưa có thành phố, coi đây là động lực phát triển đối với địa phương.

Để phát huy vẻ đẹp hùng vĩ, những nét đẹp văn hóa của 40 dân tộc sinh sống tại Đắk Nông, phát triển Đắk Nông từ các lợi thế sẵn có, Thủ tướng chỉ đạo: "Tất cả chúng ta cần khơi dậy nguồn cảm hứng của sự phát triển; cần xóa mặc cảm định mệnh khó hoặc không phát triển để từ đó chúng ta có một tư duy, cảm hứng mạnh mẽ trong đầu tư phát triển. Cô H’Nen Niê, một cô gái Tây nguyên là hoa hậu Việt Nam và đã đứng tốp đầu của hoa hậu thế giới. Chúng ta cũng có quyền mơ ước Đắk Nông trở thành một tỉnh giàu có. Cán bộ, đảng viên, các cơ quan và nhà đầu tư cũng phải cảm hứng, tiếp thêm động lực cho sự phát triển ấy, vươn lên khó khăn bước đầu không thuận lợi, khơi dậy tiềm năng rất lớn phát triển những lĩnh vực mà chúng ta phát hiện ra.

Muốn làm được điều đó, Thủ tướng cho rằng, Đắk Nông phải giải quyết tốt thủ tục hành chính; phải coi thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương. Do đó, tỉnh phải có đội ngũ chuyên nghiệp để hỗ trợ nhà đầu tư, biến lợi thế “mềm” về môi trường kinh doanh của Đắk Nông trở nên nổi trội để bù đắp vào các bất lợi khác, như hạ tầng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Đắk Nông triển khai một giải pháp đang là xu hướng của toàn cầu, đó là thúc đẩy nền thương mại phát triển, coi đây là “chìa khóa” cho phát triển Đắk Nông. Do đó phải xóa bỏ tư duy sản xuất tự cung, tự cấp mà phải thúc đẩy sản xuất hàng hóa và thực hiện tốt ở cả cấp độ HTX, các hộ gia đình.

Đối với nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư nói đi đôi với làm, thực hiện tốt các cam kết đầu tư; sử dụng lao động địa phương; thực hiện phương châm “buôn có bạn, bán có phường” thu hút các nhà đầu tư khác cùng đầu tư vào Đắk Nông. Chính phủ và chính quyền tỉnh Đắk Nông luôn nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư làm ăn hiệu quả.

Tại hội nghị, 18 doanh nghiệp cũng đã công bố hỗ trợ kinh phí cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và chuỗi sự kiện 15 năm thành lập tỉnh với tổng số tiền gần 53 tỷ, trong đó, những đơn vị có đóng góp lớn như T&T 5 tỷ đồng, FLC 2,7 tỷ đồng, BIDV 1,3 tỷ đồng.../.

