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Thủ tướng dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Thọ

Thứ Ba, 15:02, 14/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dâng hương, hoa thành kính, tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những người con ưu tú của đất nước Việt Nam tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ.

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2026, chiều nay (14/7), tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ, Đoàn đại biểu thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã dâng hương, hoa thành kính, tưởng nhớ, tri ân và biết ơn những người con ưu tú của đất nước Việt Nam và quê hương đất Tổ - đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thu tuong dang huong, hoa tuong niem cac anh hung liet si tai phu tho hinh anh 1
Thủ tướng dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Thọ

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dâng vòng hoa và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Thủ tướng và đoàn công tác tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có những người con yêu dấu của quê hương Đất Tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước, quê hương Việt Nam được ấm no hạnh phúc và phát triển.

Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thăm hỏi mẹ Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916 (110 tuổi) ở tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Mẹ Phước là Vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Gia hi sinh 18/12/1950 khi là dân công hoả tuyến tải đạn phục vụ chiến dịch tại núi Đinh, Tam Đảo. Mẹ có con trai là liệt sĩ Nguyễn Tiến Nghiệp, hi sinh 1/6/1972 tại Mặt trận Phía Nam, kháng chiến chống Mỹ. Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quyết định số 2797 ngày 1/11/2014 của Chủ tịch nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thăm hỏi mẹ Nguyễn Thị Phước.

Mẹ Nguyễn Thị Phước còn có mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dương, hi sinh 18/12/1950, được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2008.

Thăm hỏi sức khoẻ mẹ Nguyễn Thị Phước, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách với những người có công ngày càng tốt hơn.

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Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang vụ điểm 10 Toán, đề xuất tách riêng 2 kỳ thi

VOV.VN - Trước nghi vấn 140 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp làm việc với địa phương để xử lý nghiêm sai phạm. Từ những bất cập này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất xóa bỏ kỳ thi "2 trong 1", tách bạch tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Lại Hoa/VOV
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