Thủ tướng Lê Minh Hưng: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bài phát biểu rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc và toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực sự là nguồn động viên, khích lệ to lớn và là những tư tưởng định hướng xuyên suốt cho Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.

"Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó và khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2; khẩn trương hoàn thiện nội dung trình các dự án luật đặc biệt quan trọng như Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phát triển đô thị...

Nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 168 và 169 của Chính phủ ngày 27/6/2026; yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp, gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa.

Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng cũng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027. Cùng với đó, tập trung sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ. Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị. Việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Cùng với đó, phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống trên các lĩnh vực cụ thể. Chú trọng xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, không chỉ là hoàn thành phương án xử lý mà phải đưa các dự án đó vào triển khai trên thực tế để tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, tháo gỡ nguồn vốn, đất đai.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị khẩn trương ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm dữ liệu quốc gia để vận hành thông suốt, cung ứng các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm chi phí tuân thủ và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh triển khai có kết quả các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ cho tăng trưởng các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; đặc biệt là trong năm 2026 phải có kết quả sản phẩm cụ thể và có giá trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027; đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục và đào tạo để chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, bảo đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Triển khai có hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 trong những ngày tới.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố quốc phòng-an ninh và chủ động trong đối ngoại, hội nhập quốc tế, thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với các nước, các đối tác.

Thủ tướng cho biết ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.