Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy với khối lượng công việc rất lớn, đồng thời chỉ rõ, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, khó lường, tác động tiêu cực, nhanh, trực tiếp đến điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; cùng với đó là những tồn tại, hạn chế nội tại. Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, thách thức càng phải quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Chỉ rõ cần chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh; năng lực dự báo, tư duy phản ứng chính sách phù hợp tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu mới, vấn đề mới, lãnh đạo các đơn vị trong ngành phải nhìn nhận, tiếp cận đầy đủ và đổi mới tư duy trong tham mưu, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, trong đó có chính sách tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng nêu rõ, cần có giải pháp huy động nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội; thông qua phát triển thị trường chứng khoán, vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng cường hiệu quả chi ngân sách, đầu tư công, sắp xếp xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất công tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế...

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giảm thủ tục nhằm tạo bước chuyển căn bản trong chất lượng hiệu quả hoạt động các đơn vị trong Bộ, tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Rà soát bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ... cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 5 năm, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó đề xuất hợp nhất 2 Luật: Ngân sách nhà nước và Đầu tư công, sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan..., trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế; xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong năm 2026, tổng kết đánh giá các cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương để làm cơ sở thể chế hóa, triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng đề nghị trong quý II, hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số; hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công; bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành.

Cùng với hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thủ tướng cũng đề nghị có giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện Nghị định về trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ; đặc biệt là phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia, bảo đảm an ninh.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn về tiêu chí, quy trình, đối với chi đầu tư, chi ngân sách cho dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; nâng cao chất lượng thông tin thống kê; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương khi đề xuất cải cách tiền lương, phù hợp với nguồn lực.