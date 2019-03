Thủ tướng đề nghị Việt Nam và Brunei thúc đẩy hợp tác lĩnh vực biển

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ, hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện và cho rằng, Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, nên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác Toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Đánh giá cao Quốc vương Brunei và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm đạt kết quả tốt đẹp, Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Để cụ thể hóa mối quan hệ này, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tăng cường hơn trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như gặp gỡ, tham vấn tại các diễn đàn đa phương, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thắt chặt tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác.



Trước mắt, hai bên cần phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác song phương tại Brunei trong năm 2019; nghiên cứu thiết lập thêm các cơ chế tham vấn chính trị, ủy ban hỗn hợp thương mại. Cùng với đó là phát huy hơn nữa hợp tác an ninh - quốc phòng, điểm sáng trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều diễn biến nhanh, khó lường.

Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác quốc phòng - an ninh đã ký, xem xét thúc đẩy hợp tác huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, tăng cường tàu hải quân thăm viếng và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc phòng - an ninh đa phương. Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống, như chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, buôn người, tội phạm công nghệ cao...

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD. Do đó cần tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm theo ngành hàng, diễn đàn doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, trao đổi thông tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác Toàn diện sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Hiện tại Việt Nam đã có 4 văn phòng chuyên cấp chứng chỉ Halal đạt tiêu chuẩn quốc tế, đã cấp nhiều chứng chỉ cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa Halal sang các thị trường Indonesia, Malaysia và một số quốc gia Hồi giáo. Thủ tướng mong Brunei đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm Halal đã có chứng nhận của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông, thủy sản.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh đầu tư hai chiều, tạo nền tảng chính sách pháp lý thông thoáng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là trong những lĩnh vực kinh tế mới, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại của hai nước, như phát triền cơ sở hạ tầng, năng lượng, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nguồn lợi cơ bản và Du lịch Brunei đã ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển đề nghị phát huy hiệu quả đường dây nóng này: đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập các liên doanh khai thác, chế biến hải sản.

Đánh giá cao sự chia sẻ tin cậy giữa hai nước về quan điểm và tầm nhìn đối với các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng khẳng định ưu tiên và mong muốn cùng với Brunei tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, nhất là thời gian tới khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Brunei làm Chủ tịch ASEAN năm 2021. Thủ tướng mong muốn hai bên phối hợp bảo đảm đoàn kết, tự cường, phát triển và vai trò trung-tâm của ASEAN; giữ đồng thuận ASEAN trong các vấn đề cốt lõi, chiến lược của khu vực.

Trong vấn đề Biển Đông,Thủ tướng nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng Luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ DOC và sớm đạt được COC hiệu quả, thực chất và ràng buộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện.

Cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thịnh tình, Quốc vương Brunei cho biết, đã có cuộc hội đàm tốt đẹp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, chứng kiến ký kết bản ghi nhớ trong lĩnh vực chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Quốc vương bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đưa quan hệ hợp tác lên Đối tác toàn diện. Quốc vương cho biết, hiện Brunei đã nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế, thông qua phát triển các ngành công nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và trong nỗ lực đó, Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả đa phương.

Với nhiều sản phẩm du lịch của hai nước mang tính bổ trợ, Quốc vương đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Quốc vương bày tỏ hài lòng khi hai nước hợp tác tốt trong lĩnh vực năng lượng. Brunei hoan nghênh các công ty của Việt Nam tham gia quá trình xây dựng, thi công, bảo dưỡng những dự án về năng lượng tại Brunei. Quốc vương đánh giá cao Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để Brunei phát triển nông nghiệp và cho rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn.

Lĩnh vực khác hai bên có thể thúc đẩy hợp tác là chứng nhận thực phẩm phù hợp với người tiêu dùng Hồi giáo (chứng nhận Halal) khi mà các cơ sở của Brunei ngày càng được quốc tế công nhận rộng rãi. Quốc vương đánh giá cao việc Việt Nam quan tâm, muốn hợp tác với Brunei trong lĩnh vực sản xuất, chứng nhận thực phẩm Halal.

Quốc vương bày tỏ vui mừng khi thấy quan chức quốc phòng hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi, thăm viếng lẫn nhau. Đây là lĩnh vực hợp tác có thể đẩy mạnh hơn nữa nhằm cùng nhau giải quyết, ứng phó với thách thức, lo ngại về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Quốc vương chúc mừng thành công của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2.

Quốc vương chúc mừng, ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Nhấn mạnh đoàn kết chính là sức mạnh của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, do vậy, Quốc vương cho rằng cần tiếp tục duy trì đoàn kết của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác với đối tác bên ngoài. Brunei đánh giá cao tiến bộ đã đạt được trong đàm phán COC. Thời gian tới, các bên liên quan tiếp tục các hoạt động hợp tác thực tiễn trong khuôn khổ DOC giúp xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình ở Biển Đông.

Chúc mừng Việt Nam đã thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Quốc vương khẳng định cam kết Brunei sẽ phê chuẩn Hiệp định này cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP trong năm nay.

Quốc vương chúc mừng thành công của Việt Nam trong tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2, điều này thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới.

Tán thành với Quốc vương về các vấn đề nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ Brunei trong lĩnh vực này./.