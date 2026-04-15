Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh AZEC mở rộng

Thứ Tư, 16:56, 15/04/2026
VOV.VN - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì.

Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ 15 nước, trong đó có 10 nước thành viên AZEC, gồm Nhật Bản, Úc, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, 5 nước khách mời Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Timor và Lãnh đạo Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì. (Ảnh: VGP)

Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh Hội nghị được tổ chức nhằm ứng phó với sự đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng của các nước châu Á do ảnh hưởng từ sự gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Thủ tướng Takaichi Sanae công bố Nhật Bản quyết định dành gói tài chính 10 tỷ USD để hỗ trợ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho các nước châu Á, tập trung vào các biện pháp ứng phó khẩn cấp như mua sắm vật tư và duy trì chuỗi cung ứng, cũng như tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, năng lượng trong dài hạn. Thủ tướng Takaichi Sanae cũng đề xuất nâng cấp sáng kiến AZEC lên AZEC 2.0 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và gia tăng tính tự cường của các nền kinh tế châu Á.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay không chỉ xuất phát từ những biến động ngắn hạn mà còn phản ánh những mất cân đối mang tính cấu trúc, cùng sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, nhất là trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng giải pháp căn cơ không chỉ là đa dạng hóa nguồn cung năng lượng mà cần tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, xác định phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh là một ưu tiên chiến lược, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết các vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng.

Thứ nhất, trong ngắn hạn, các nước cần tăng cường hợp tác và phối hợp chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thuận lợi hóa thương mại và duy trì ổn định, thông suốt các chuỗi cung ứng nhất là về năng lượng và lương thực.

Thứ hai, trong trung và dài hạn, cần nâng cao tự chủ chiến lược và năng lực chống chịu của các nền kinh tế thông qua phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, tăng cường dự trữ chiến lược và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Thứ ba, cần đẩy nhanh triển khai hiệu quả, thực chất các dự án hợp tác trong khuôn khổ AZEC, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tiễn của từng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ ủng hộ sáng kiến nâng cấp AZEC lên AZEC 2.0 và khẳng định: "Việt Nam tiếp tục cam kết tham gia hợp tác chủ động, ý nghĩa và chặt chẽ với Nhật Bản cũng như các đối tác khác trong việc triển khai hiệu quả các sáng kiến của AZEC. Những nỗ lực như vậy sẽ giúp cùng nhau thúc đẩy một tương lai xanh hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn cho các thế hệ hiện tại và mai sau".

Lãnh đạo các nước và Tổ chức quốc tế hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về tự chủ năng lượng trong bối cảnh hiện nay; bày tỏ lo ngại sự đứt gãy chuỗi cung ứng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo các tuyến lưu thông hàng hóa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản đối với các nước châu Á, ủng hộ sáng kiến AZEC 2.0 và khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để thúc đẩy tăng cường chuỗi cung ứng, đảm bảo an ninh năng lượng.

Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn bài phát biểu sâu sắc, phù hợp với tình hình hiện nay và các đề xuất của Lãnh đạo Việt Nam và các nước, đồng thời cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan của Nhật Bản khẩn trương trao đổi với các nước để sớm cụ thể hóa các sáng kiến trên.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng hội nghị AZEC năng lượng an ninh năng lượng chuyển đổi số
Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II
Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Thủ tướng: Đến 20/4, các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ trưởng chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng: Đến 20/4, các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

Thủ tướng: Đến 20/4, các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ trưởng chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đầu tư cho nhà khoa học trẻ là chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin rằng, đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước.

