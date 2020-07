Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, sáng 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt 300 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Thủ tướng gặp mặt 300 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Tại buổi gặp mặt, kể lại câu chuyện của đời mình, Mẹ Lê Thị Bê, 83 tuổi, ở xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, Mẹ có chồng hy sinh từ năm 1968. Trong suốt những năm chống Mỹ, mẹ vừa một mình nuôi con vừa nuôi giấu cán bộ.

Mẹ từng bị địch bắt tra tấn dã man, và bị đày ra Côn Đảo năm 1974, nhưng quyết giữ phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, vận động đồng đội đấu tranh với địch ngay tại trong tù.



"Lúc nó đầy mẹ đi đảo, mỗi buổi sáng nó bắt mẹ đi chào cờ, tố cộng. Mẹ không đi, nó hỏi mẹ tại sao không đi. Mẹ trả lời mẹ không biết chào cờ. Cuối cùng nó bắt mẹ thực hiện đúng ý của nó chứ không nó đánh mẹ. Nhưng mẹ không sợ. Mẹ quyết định không chào cờ. Mẹ còn vận động chị em khác không thực hiện chào cờ. Nó bảo mẹ đi lên Tòa án gì đó, mẹ cũng không đi. Mẹ nói mẹ có làm gì đâu mà kêu đi Tòa. Nó bảo “tôi kêu bà đi Tòa là cho án để bà về sớm. Mẹ nói “đã ra tới đây rồi, tôi không cần gì nữa". Nó bỏ đói không cho ăn cơm. Cuối cùng thấy mẹ sức yếu quá rồi nó cũng cho ăn cơm gạo đỏ, với mắm sống. Nhưng mẹ vẫn sống, mẹ vận động thêm chị em không nghe theo lời nó", Mẹ Lê Thị Bê nhớ lại.



Trở về với cuộc sống thời bình, nhiều Mẹ tiếp tục có những đóng góp với xã hội, là tấm gương sáng với con cháu và lan tỏa trong cộng đồng. Mẹ Lê Thị Chi, 91 tuổi ở Thành phố Đà Nẵng, có chồng và con trai đầu hy sinh trong chiến tranh. Hiện mẹ đang sống với con gái út, cuộc sống không khá giả gì, nhưng trong đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, Mẹ đã đem toàn bộ số tiền dành dụm được là 5 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch.



Thủ tướng đề nghị các địa phương thực hiện phụng dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe các mẹ Việt Nam Anh hùng ở mức tốt nhất

Phát biểu tại buổi lễ, bày tỏ cảm động được gặp và thể hiện tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi đến các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.



Đây là dịp thể hiện những tình cảm chân thành sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của Nhà nước và đồng bào chiến sỹ cả nước đối với các mẹ Việt Nam Anh hùng, những người mẹ vĩ đại đã hy sinh, hiến dâng những người thân yêu ruột thịt của mình trong các cuộc kháng chiến đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh đã đi qua, đất nước hòa bình thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ những bậc ông, bà, cha, mẹ, người chồng, người vợ và những người con, đã mãi mãi không gặp lại những người thân yêu nhất của mình.



"Đến nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương, mất mát lớn lao vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta, nhất là với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người từng hơn “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Sự hy sinh cao cả, kiên trung của các Mẹ chính là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sau, đời đời ghi ơn tri ân và biết ơn sâu sắc" - Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ xúc động khi được biết dù phần lớn tuổi cao sức yếu song với ý chí nghị lực phi thường, các Mẹ đều vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để cùng sống vui sống khỏe và động viên con cháu phân tích cực học tập lao động và cống hiến cho xã hội, góp phần xây dựng gia đình quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những nghị lực ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; bày tỏ sự kính trọng biết ơn với các bà Mẹ Việt Nám Anh hùng trong cả nước ta.



Thủ tướng cho biết, 73 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa; toàn dân chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng; nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công được ban hành.



Bên cạnh đó, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng. Các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện thể hiện sự trân trọng lòng biết ơn, sự chăm lo của Đảng của Nhà nước và nhân dân ta. Việc chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành một chính sách lớn của Đảng của Nhà nước. Đến nay sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh Quy định danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đảng, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng 139.275 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó hiện có 4.962 Mẹ còn sống đang được các cơ quan, tổ chức và gia đình phụng dưỡng.



Đến nay, 97% số gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. Tuy nhiên, hiện cả nước còn nhiều thương binh bệnh binh vẫn bị những vết thương dày vò. Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Vẫn còn những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi. Nhiều gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Thủ tướng cho rằng, đây là nỗi trăn trở day dứt khôn nguôi trong lòng mỗi chúng ta.



"Thể hiện trách nhiệm lớn lao và tình nghĩa sâu nặng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo, đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn, xác định việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo người có công, nhất là Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư và Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm lo người có công với cách mạng chúng ta phấn đấu đến hết năm nay bảo đảm 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của của nhân dân nơi cư trú tập trung quyết liệt thực hiện công tác xác nhận người có công giải quyết căn bản việc xác nhận hồ sơ tồn đọng, xác nhận người có công", Thủ tướng nhấn mạnh.



Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Các địa phương thực hiện phụng dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các mẹ Việt Nam Anh hùng ở mức tốt nhất, tuyệt đối không để các mẹ phải sống cô đơn thiếu thốn, ốm đau, không người chăm sóc.



Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ. Tăng ngân sách nhà nước và đẩy mạnh huy động đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công, gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong việc huy động quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng các phong trào, các chính sách hậu phương, quân đội, các chương trình tình nghĩa phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý uống nước nhớ nguồn.



Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu những tấm gương sáng về ý chí tự lực, tự cường trong học tập, lao động và công tác, động viên con cháu trong gia đình, dòng họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.



Với những hy sinh mất mát to lớn không gì bù đắp được của đồng bào chiến sỹ cả nước trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, Thủ tướng cho rằng, điều đó khiến chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình thống nhất đất nước ngày hôm nay. Đời đời nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng..., chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến hy sinh to lớn của các đồng chí; đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dặn của Bác Hồ kính yêu./.