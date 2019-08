Thủ tướng gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp bảo vệ, phục vụ Bác Hồ

Sáng nay (28/8), tại trụ sở Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Thủ tướng nhấn mạnh, các cựu cán bộ phục vụ Bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành, cống hiến cho cách mạng. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ phục vụ Bác Hồ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cựu lãnh cán bộ phục vụ, bảo vệ Bác Hồ.

Thay mặt các cựu cán bộ phục vụ Bác Hồ, ông Trần Viết Hoàn, cảnh vệ trực tiếp phục vụ Bác, bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các cựu cán bộ phục vụ Bác. Cho đến hôm nay, ông và các cựu cán bộ vẫn luôn vô cùng tự hào và vinh dự được giao nhiệm vụ phục vụ Bác Hồ.



Nhớ lại những hồi ức khi được phục vụ Bác, ông Trần Viết Hoàn kể, tại nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/2/1969, Bác Hồ đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi. Người chỉ ra rằng, chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, bạn đồng hành của căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân; làm giảm thanh danh, uy tín của Đảng cầm quyền. Ông Trần Viết Hoàn cho rằng, qua bài viết, trước lúc đi xa, Bác không quên dặn lại mọi người, nâng cao phẩm giá, một gốc quý báu để đảm bảo cho cuộc hành trình trong cuộc đời của mỗi con người tới đích vẻ vang.

Những ngày cuối đời, dù sức khỏe không còn được tốt, nhưng lúc nào Bác cũng quan tâm, lo lắng đời sống của nhân dân. Những ngày tháng 8/1969, trời mưa to, mực nước sông Hồng lên cao, trong lúc Bác đang lâm bệnh, Trung ương mời Bác lên an toàn khu đề phòng đê sông Hồng vỡ sẽ gây lụt lội, nhưng Bác bảo: “Bác không thể bỏ dân, trước hết hãy lo cho dân”. Vì vậy, Trung ương đã chuẩn bị xe lội nước để đưa Bác lên an toàn khu nếu Hà Nội bị lụt và đằng sau xe Bác có nhiều xe lội nước khác để cứu dân.

Nhớ về tấm lòng nhân dân dành cho Bác trong những ngày cuối đời, ông Trần Văn Đoàn xúc động kể: “Trong những ngày Bác yếu, tuy việc giữ bí mật về sức khỏe của Bác rất cao, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí Trung ương vào thăm Bác, đưa các bác sỹ, phương tiện y tế vào chạy chữa cho Bác, nên người dân dự đoán rằng có thể Bác ốm. Vì thế, có nhiều người dân đến cổng đỏ, cổng ra vào Phủ Chủ tịch, hàng ngày Bác vẫn thường đi lại cổng này, nói lên một tâm nguyện, nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”.

Ông Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể lại những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ.

Bà Lưu Thị Tính, sỹ quan kiểm nghiệm phục vụ Bác Hồ thì bày tỏ tự hào vì đã được phục vụ Bác Hồ và luôn nhớ tới những lời Người căn dặn. Nửa thế kỷ đã qua kể từ ngày Bác đi xa, nhưng bà và đồng đội luôn thực hiện tốt lời Bác dặn:

“Bác lúc nào cũng ở trong trái tim chúng tôi. Được gần gũi Bác, học tập Bác, cho nên chúng tôi dù đã nghỉ hưu, tôi đã 82 tuổi, nhưng vẫn học tập Bác, còn làm được việc gì có ích cho tập thể, có ích cho nhân dân thì chúng tôi vẫn tham gia. Tôi đã tham gia Câu Lạc bộ Phụ nữ - Bộ Công an 20 năm nay, năm sau là 20 năm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ công an hưu trí Phường Thanh Xuân Bắc-Quận Thanh Xuân. Học tập Bác là còn hơi thở, còn làm gì lợi ích cho nhân dân, tập thể thì ta cố gắng làm. Giữ gìn phẩm chất đạo đức. Tự hào được học tập Bác, gần Bác nên tâm hồn rất trong sáng, trí tuệ vẫn minh mẫn”- Bà Lưu Thị Tính chia sẻ:

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các cựu cán bộ vinh dự nhiều năm trực tiếp phục vụ Bác Hồ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, về tấm gương hy sinh, suốt đời phục vụ Đảng và nhân dân, đưa dân tộc chúng ta đi đến độc lập, tự do, nhân dân no ấm. Bác Hồ đã để lại di sản vô cùng quý báu với dân tộc ta, trong đó có Di chúc của Người, để nhân dân ta học tập, noi theo. Dù Bác đã đi xa 50 năm, nhưng hình ảnh, tấm gương, lời dạy của Bác luôn chỉ lối, dẫn đường cho mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Với niềm kính yêu vô hạn, ước mơ lớn của mỗi người dân Việt Nam là được một lần trong đời được gặp Bác hoặc được vào Lăng viếng Bác. 50 năm sau ngày Bác đi xa, đến nay, dòng người vẫn tiếp tục nối nhau vào viếng Bác, thăm nơi Bác sống và làm việc cho đến lúc đi xa. Sự vĩ đại của Bác để lại dấu ấn mạnh mẽ cho dân tộc ta, vinh quang cho đất nước ta.

Thủ tướng cho rằng, các cựu cán bộ phục vụ Bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành, cống hiến cho cách mạng. Đảng Nhà nước, luôn trân trọng ghi nhớ những công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ân cần nói chuyện với các cán bộ từng bảo vệ, phục vụ Bác Hồ.

Đến nay, các cựu cán bộ vẫn luôn giữ gìn phẩm chất chất cách mạng, tận tụy, trách nhiệm cao. Dù có những người đã hơn 90 tuổi, nhưng luôn học tập Bác với tinh thần học tập suốt đời, là những tấm gương sáng để con cháu và người địa phương, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các cựu cán bộ tiếp tục học tập Bác, là tấm gương sáng lan tỏa ra xã hội, để mọi người cùng học tập Bác, giúp xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.

“Chúng tôi, thế hệ đi sau, nguyện phấn đấu, học tập, rèn luyện phong cách, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chúng tôi, những người đương chức, tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng do Đảng và Bác đã chọn, đưa dân tộc chúng ta tiến lên, sánh vai cùng bè bạn 5 châu như lời dạy của Bác. Tất cả chúng ta, cả những người đương chức và cán bộ hưu trí cũng cần học tập đạo đức, tác phong của Bác, sát dân, sát cơ sở, luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân để người dân no ấm hơn, cuộc sống tốt hơn. Mỗi người chúng ta phải phấn đấu như vậy để xứng đáng là con cháu của Bác”.