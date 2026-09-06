Thủ tướng: Hợp tác địa phương là nét đặc sắc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, đạt nhiều thành quả nổi bật với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực. Để thúc đẩy cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất thiết thực, thẳng thắn của các vị Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác địa phương giữa hai nước phát triển thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc gặp, Lãnh đạo các tỉnh Nara, Kyoto, Shiga, Mie, Gunma, Shizuoka, Yamanashi và Wakayama đã phát biểu, giới thiệu về địa phương, khẳng định hết sức quan tâm hợp tác với Việt Nam. Các đại biểu đã đưa ra các đề xuất cụ thể để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước cũng như giữa các địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, hydrogen, du lịch, văn hóa, môi trường, bán dẫn, phát triển nguồn nhân lực...

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, đề xuất chân thành của lãnh đạo các địa phương Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hợp tác địa phương là một trong những lĩnh vực quan trọng, nét đặc sắc của quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn coi đây là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, bao gồm tiếp tục cập nhật các văn bản hợp tác ký kết phù hợp với mô hình tổ chức mới của các địa phương Việt Nam, cụ thể hóa và chú trọng các hoạt động triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy gắn bó giữa các địa phương và hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tích cực giới thiệu, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mới như phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn.

Thủ tướng đề nghị các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe... thông qua kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản với các đối tác phía Việt Nam; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản, duy trì và mở rộng chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cam kết đồng hành và sẵn sàng giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công và bền vững tại Việt Nam trên tinh thần tin cậy, xây dựng, cầu thị, thẳng thắn.