English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng kêu gọi thanh niên tiên phong thay đổi tư duy, trau dồi tri thức

Thứ Năm, 18:08, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 15/10, tại Hà Nội, diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Phiên đối thoại diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề “nóng” mang tính thực tiễn đã được các đại biểu thanh niên thẳng thắn đặt ra với lãnh đạo Chính phủ.

Mở đầu phiên đối thoại, thanh niên Nguyễn Thị Như Quỳnh, kỹ sư AI tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và Sử dụng Robot hình người đặt vấn đề: “Hiện nay thị trường lao động có sự biến đổi rất là nhanh do tác động của AI, tự động hóa và chuyển đổi số. Các công việc truyền thống thì dần dần bị thay thế và biến mất. Trong khi đó thì những công việc mới lại yêu cầu người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao hơn. Theo như cháu tìm hiểu thì hiện nay có khoảng 1,6 triệu thanh niên đang thất nghiệp, chưa có việc làm. Cháu xin phép được đặt câu hỏi cho bác Bộ trưởng Bộ Nội vụ ạ: Sắp tới Nhà nước mình sẽ có những giải pháp nào để giảm thiểu được tình trạng trên, đặc biệt trong việc hỗ trợ để mở rộng những cơ hội việc làm hơn cho người trẻ"?

thu tuong keu goi thanh nien tien phong thay doi tu duy, trau doi tri thuc hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu con số khoảng 1,6 triệu thanh niên đang thất nghiệp, gây lãng phí lớn nguồn nhân lực và tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội dài hạn. Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân từ sự biến đổi mạnh của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến cơ cấu việc làm. Dù tạo thêm nhiều ngành nghề mới, AI cũng đẩy nhóm lao động chưa qua đào tạo hoặc chậm thích ứng vào thế bất lợi. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ: “Phải nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là cái nhận thức của thanh niên về học tập, về đào tạo, nhất là học nghề và xác định việc làm cho chính bản thân mình. Thứ hai, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, trong đó có thanh niên. Ờ từ đó phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn. Kinh tế phát triển bền vững thì cũng chính là tạo việc làm bền vững cho người lao động...”.

Là nghiên cứu viên chính Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại biểu Đặng Thị Lệ Hằng bày tỏ, thanh niên có nhiều ý tưởng đột phá và khả năng tiếp cận với công nghệ với tư duy sáng tạo, mong muốn mang sản phẩm nghiên cứu để góp phần giải quyết các bài toán của đất nước.

Đại biểu Đặng Thị Lệ Hằng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và đánh giá sản phẩm để các nhà khoa học trẻ có thể đóng góp vì mục tiêu chung? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: “Để tham gia bài toán lớn cũng như để thực hiện sứ mệnh mà chủ đề ngày hôm nay đặt ra, thứ nhất các bạn trẻ phải có tầm nhìn. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi rằng công nghệ nào sẽ phát triển trong 10 năm tới thì đây chính là tầm nhìn. Thứ hai nữa, phải có một tâm thế mở. Tức là phải tin vào bản thân mình, tin vào sự nỗ lực, cố gắng của mình thì sẽ mang lại những thành công, kết quả tốt đẹp. Thứ ba, phải hiểu được quy tắc 10.000 giờ. Tức là phải tin rằng để trở thành một chuyên gia thì cần phải lao động nỗ lực không ngừng và 10.000 giờ đó là một thời gian tối thiểu để có thể trưởng thành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”.

Tại phiên đối thoại, câu chuyện của Nguyễn Thùy Chi - cô gái giàu nghị lực, đồng sáng lập kiêm Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xã hội Chạm Vào Xanh đã mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc cho toàn thể hội trường. Thùy Chi là người khuyết tật dấn thân khởi nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội và thấu hiểu sâu sắc những rào cản từ thực tiễn hoạt động.

Nguyễn Thùy Chi đặt câu hỏi: “Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn thì sẽ có sản phẩm tốt, cần thị trường. Tuy nhiên, hiện nay các dự án khởi nghiệp của thanh niên còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn. Cháu được đặt câu hỏi tới lãnh đạo của Bộ Tài chính rằng có giải pháp nào để chúng ta khơi thông và cũng như đa dạng hóa nguồn vốn dành cho thanh niên và đặc biệt là thanh niên khuyết tật muốn khởi nghiệp"?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời: “Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện về thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đối tượng là thanh niên khởi nghiệp. Bộ Tài chính mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra trên tầm khu vực và thế giới".

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni đặt vấn đề về trách nhiệm và vận hội của thanh niên hiện nay. Theo Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, thế giới đang biến chuyển nhanh chóng, vậy điều này đặt ra những cơ hội gì để thanh niên làm việc, khẳng định năng lực và tạo dựng dấu ấn riêng?

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tích cũng như trăn trở mang tính thời đại của thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, thanh niên ngày nay chính là lực lượng tiếp bước, viết tiếp câu chuyện kiến tạo tương lai bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của mình: “Chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bắt đầu từ việc chuyển đổi số. Bắt đầu từ việc lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng để bắt đầu từ thanh niên giúp cho tất cả 100 triệu dân Việt Nam đều có thể chuyển đổi số để xây dựng xã hội số, công dân số. Sau đó, bằng năng lực, bằng trình độ, bằng trí tuệ, bằng kiến thức của mình, các bạn sẽ làm những việc lớn hơn. Bởi vì là “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Khi ý chí đó được bắt đầu từ lời dạy của Bác Hồ thì tôi tin các bạn sẽ tham gia trực tiếp vào sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng của thanh niên Việt Nam. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Chúng ta thấy một bộ phận thanh niên chưa xác định được đúng lý tưởng sống đúng đắn và đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của dân tộc, tương lai của đất nước; rồi xác định cho mình một khát vọng cống hiến cho xã hội, cho quá trình phát triển của đất nước. Một xu thế nổi lên là lạm dụng và phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội và tới đây không cẩn thận nữa thì phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là hai mặt của một vấn đề: chúng ta dùng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để đóng góp thực thi nhiệm vụ, hoạch định, điều hành chính sách, nhưng nếu lạm dụng quá mức vào đó sẽ cản trở việc sáng tạo, cản trở suy nghĩ tìm tòi”.

thu tuong keu goi thanh nien tien phong thay doi tu duy, trau doi tri thuc hinh anh 2
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Đặt trọn niềm tin và trọng trách lên vai thế hệ trẻ, Thủ tướng kêu gọi thanh niên tiên phong thay đổi tư duy, trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh để thích ứng với thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ; đồng thời sẵn sàng đảm nhận, giải quyết các bài toán lớn của các bộ, ngành, địa phương như: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững; ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh để tăng giá trị xuất khẩu hay sản xuất thuốc, vaccine và giải pháp chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng đề nghị: “Phải có cơ chế để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực để được thử sức, đề xuất và tham gia chủ trì, đăng ký các danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược trên một số các cái lĩnh vực cụ thể tùy theo năng lực, khả năng của các bạn thanh niên và của Trung ương Đoàn. Nhất là để giải một số bài toán lớn cho các ngành và địa phương. Chúng tôi đặt hàng việc này cho Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử. Trong đó, phải có những giải pháp ưu tiên để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ được tham gia vào chương trình nghiên cứu những sản phẩm mới".

Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cụ thể hóa Kết luận 105 của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài; nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn để tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có năng lực trong hệ thống chính trị. Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học - công nghệ giai đoạn 2026–2035; ban hành danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược để đặt hàng các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ Tài chính nghiên cứu khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong quá trình sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đồng hành, định hướng cho thanh niên, hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất
Thủ tướng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất

VOV.VN - Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026- 2035 chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình.

Thủ tướng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất

Thủ tướng: Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất

VOV.VN - Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026- 2035 chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình.

Thường trực Ban Bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thường trực Ban Bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/10/2026, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thường trực Ban Bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/10/2026, tại Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Trưa 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Trưa 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội