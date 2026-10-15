Thủ tướng kêu gọi thanh niên tiên phong thay đổi tư duy, trau dồi tri thức

Phiên đối thoại diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề “nóng” mang tính thực tiễn đã được các đại biểu thanh niên thẳng thắn đặt ra với lãnh đạo Chính phủ.

Mở đầu phiên đối thoại, thanh niên Nguyễn Thị Như Quỳnh, kỹ sư AI tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và Sử dụng Robot hình người đặt vấn đề: “Hiện nay thị trường lao động có sự biến đổi rất là nhanh do tác động của AI, tự động hóa và chuyển đổi số. Các công việc truyền thống thì dần dần bị thay thế và biến mất. Trong khi đó thì những công việc mới lại yêu cầu người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao hơn. Theo như cháu tìm hiểu thì hiện nay có khoảng 1,6 triệu thanh niên đang thất nghiệp, chưa có việc làm. Cháu xin phép được đặt câu hỏi cho bác Bộ trưởng Bộ Nội vụ ạ: Sắp tới Nhà nước mình sẽ có những giải pháp nào để giảm thiểu được tình trạng trên, đặc biệt trong việc hỗ trợ để mở rộng những cơ hội việc làm hơn cho người trẻ"?

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2026

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu con số khoảng 1,6 triệu thanh niên đang thất nghiệp, gây lãng phí lớn nguồn nhân lực và tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội dài hạn. Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân từ sự biến đổi mạnh của công nghệ. Trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến cơ cấu việc làm. Dù tạo thêm nhiều ngành nghề mới, AI cũng đẩy nhóm lao động chưa qua đào tạo hoặc chậm thích ứng vào thế bất lợi. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ: “Phải nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là cái nhận thức của thanh niên về học tập, về đào tạo, nhất là học nghề và xác định việc làm cho chính bản thân mình. Thứ hai, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, trong đó có thanh niên. Ờ từ đó phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn. Kinh tế phát triển bền vững thì cũng chính là tạo việc làm bền vững cho người lao động...”.

Là nghiên cứu viên chính Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại biểu Đặng Thị Lệ Hằng bày tỏ, thanh niên có nhiều ý tưởng đột phá và khả năng tiếp cận với công nghệ với tư duy sáng tạo, mong muốn mang sản phẩm nghiên cứu để góp phần giải quyết các bài toán của đất nước.

Đại biểu Đặng Thị Lệ Hằng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và đánh giá sản phẩm để các nhà khoa học trẻ có thể đóng góp vì mục tiêu chung? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: “Để tham gia bài toán lớn cũng như để thực hiện sứ mệnh mà chủ đề ngày hôm nay đặt ra, thứ nhất các bạn trẻ phải có tầm nhìn. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi rằng công nghệ nào sẽ phát triển trong 10 năm tới thì đây chính là tầm nhìn. Thứ hai nữa, phải có một tâm thế mở. Tức là phải tin vào bản thân mình, tin vào sự nỗ lực, cố gắng của mình thì sẽ mang lại những thành công, kết quả tốt đẹp. Thứ ba, phải hiểu được quy tắc 10.000 giờ. Tức là phải tin rằng để trở thành một chuyên gia thì cần phải lao động nỗ lực không ngừng và 10.000 giờ đó là một thời gian tối thiểu để có thể trưởng thành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”.

Tại phiên đối thoại, câu chuyện của Nguyễn Thùy Chi - cô gái giàu nghị lực, đồng sáng lập kiêm Phó Giám đốc Doanh nghiệp Xã hội Chạm Vào Xanh đã mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc cho toàn thể hội trường. Thùy Chi là người khuyết tật dấn thân khởi nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội và thấu hiểu sâu sắc những rào cản từ thực tiễn hoạt động.

Nguyễn Thùy Chi đặt câu hỏi: “Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn thì sẽ có sản phẩm tốt, cần thị trường. Tuy nhiên, hiện nay các dự án khởi nghiệp của thanh niên còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn. Cháu được đặt câu hỏi tới lãnh đạo của Bộ Tài chính rằng có giải pháp nào để chúng ta khơi thông và cũng như đa dạng hóa nguồn vốn dành cho thanh niên và đặc biệt là thanh niên khuyết tật muốn khởi nghiệp"?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trả lời: “Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện về thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đối tượng là thanh niên khởi nghiệp. Bộ Tài chính mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra trên tầm khu vực và thế giới".

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Trường Đại học VinUni đặt vấn đề về trách nhiệm và vận hội của thanh niên hiện nay. Theo Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, thế giới đang biến chuyển nhanh chóng, vậy điều này đặt ra những cơ hội gì để thanh niên làm việc, khẳng định năng lực và tạo dựng dấu ấn riêng?

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tích cũng như trăn trở mang tính thời đại của thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, thanh niên ngày nay chính là lực lượng tiếp bước, viết tiếp câu chuyện kiến tạo tương lai bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của mình: “Chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bắt đầu từ việc chuyển đổi số. Bắt đầu từ việc lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng để bắt đầu từ thanh niên giúp cho tất cả 100 triệu dân Việt Nam đều có thể chuyển đổi số để xây dựng xã hội số, công dân số. Sau đó, bằng năng lực, bằng trình độ, bằng trí tuệ, bằng kiến thức của mình, các bạn sẽ làm những việc lớn hơn. Bởi vì là “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Khi ý chí đó được bắt đầu từ lời dạy của Bác Hồ thì tôi tin các bạn sẽ tham gia trực tiếp vào sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng của thanh niên Việt Nam. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng chỉ rõ: “Chúng ta thấy một bộ phận thanh niên chưa xác định được đúng lý tưởng sống đúng đắn và đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của dân tộc, tương lai của đất nước; rồi xác định cho mình một khát vọng cống hiến cho xã hội, cho quá trình phát triển của đất nước. Một xu thế nổi lên là lạm dụng và phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội và tới đây không cẩn thận nữa thì phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là hai mặt của một vấn đề: chúng ta dùng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để đóng góp thực thi nhiệm vụ, hoạch định, điều hành chính sách, nhưng nếu lạm dụng quá mức vào đó sẽ cản trở việc sáng tạo, cản trở suy nghĩ tìm tòi”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Đặt trọn niềm tin và trọng trách lên vai thế hệ trẻ, Thủ tướng kêu gọi thanh niên tiên phong thay đổi tư duy, trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh để thích ứng với thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh mẽ; đồng thời sẵn sàng đảm nhận, giải quyết các bài toán lớn của các bộ, ngành, địa phương như: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, bền vững; ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh để tăng giá trị xuất khẩu hay sản xuất thuốc, vaccine và giải pháp chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng đề nghị: “Phải có cơ chế để tạo điều kiện cho các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực để được thử sức, đề xuất và tham gia chủ trì, đăng ký các danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược trên một số các cái lĩnh vực cụ thể tùy theo năng lực, khả năng của các bạn thanh niên và của Trung ương Đoàn. Nhất là để giải một số bài toán lớn cho các ngành và địa phương. Chúng tôi đặt hàng việc này cho Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử. Trong đó, phải có những giải pháp ưu tiên để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ được tham gia vào chương trình nghiên cứu những sản phẩm mới".

Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ cụ thể hóa Kết luận 105 của Trung ương về thu hút, trọng dụng nhân tài; nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn để tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có năng lực trong hệ thống chính trị. Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học - công nghệ giai đoạn 2026–2035; ban hành danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược để đặt hàng các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ Tài chính nghiên cứu khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong quá trình sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đồng hành, định hướng cho thanh niên, hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.