Thủ tướng: Không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế. Không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết và tuyệt đối không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

Cắt giảm khâu trung gian, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn về thuốc và thiết bị y tế

Theo kế hoạch, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (Quốc hội khoá 16). Trên cơ sở báo cáo của Bộ Y tế, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung nội dung quản lý trang thiết bị y tế vào dự án luật. Đồng thời, giao Bộ Y tế chủ trì khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật để trình Chính phủ.

Các ý kiến tại cuộc họp tập trung nêu thực trạng và định hướng giải pháp quản lý trang thiết bị y tế và quản lý, phân phối thuốc chữa bệnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải kiên quyết cắt giảm khâu trung gian, giảm giá trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và có cơ chế mua sắm phù hợp để tiết kiệm, bảo đảm chất lượng. Mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo được cơ chế sửa đổi luật liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế; bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải giảm chi phí đầu vào để góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân: “Phải bổ sung các nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế, quản lý dược, phân phối thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ bất cập, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược, từ khâu nhập khẩu đến phân phối, quản lý hiệu quả chi phí đầu vào. Đây là vấn đề cấp thiết. Phải sửa đổi ngay các quy định pháp luật liên quan nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán; không để tiếp tục xảy ra các hành vi vi phạm và trục lợi chính sách; góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân”.

Nêu thực tế công tác thanh tra, điều tra cho thấy còn nhiều tồn tại trong quản lý trang thiết bị y tế và quản lý, phân phối thuốc chữa bệnh gây vướng mắc, khó thực hiện, tạo kẽ hở dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, xuất phát từ quy định pháp luật cho đến khâu tổ chức thực thi, Thủ tướng đề nghị tập trung sửa đổi, bổ sung đưa vào dự án luật, trọng tâm là quản lý phân phối thuốc và trang thiết bị y tế.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thủ tướng đặt ra yêu cầu dự thảo luật phải trả lời được câu hỏi: Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở y tế phải làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí và kịp thời cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế chất lượng phục vụ nhân dân?

Bên cạnh đó, cần làm rõ các nội dung cụ thể cần đưa vào dự án luật về quản lý trang thiết bị y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quản lý phân phối dược trong Luật Dược; chỉ rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ngay tại các nghị định, thông tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi cùng các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi.

Làm rõ các nội dung cụ thể cần đưa vào dự án luật về quản lý trang thiết bị y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quản lý phân phối dược trong Luật Dược. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung ngay tại các nghị định, thông tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cùng các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi.

Thủ tướng cho rằng đây là hình thức "một luật sửa nhiều luật", những vấn đề liên quan đến thuốc và trang thiết bị y tế cần phải được cập nhật ngay trong luật. Bộ Y tế có trách nhiệm soạn thảo các dự thảo nghị định, thông tư ban hành kèm theo, bảo đảm khi luật có hiệu lực là triển khai được ngay.

Đổi mới cơ bản cơ chế quản lý an toàn thực phẩm

Đối với Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần chú trọng các vấn đề lớn như: quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro và biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thiết lập đầy đủ điều kiện bảo đảm công tác hậu kiểm hiệu quả; quản trị an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc; tập trung thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Nhấn mạnh đây là những thay đổi rất lớn về cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủ tướng đề nghị tinh thần chung là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế. Không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, và tuyệt đối không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.

"Lãnh đạo Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia và bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Lần này, lãnh đạo Chính phủ quyết tâm cùng Bộ Y tế giải quyết triệt để các vướng mắc; xây dựng cơ chế thông thoáng, minh bạch, kiểm soát hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm phục vụ khám, chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm thiểu chi phí không cần thiết cho người bệnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.