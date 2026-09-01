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Điện Biên rà soát hỗ trợ học sinh khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 17:04, 01/09/2026
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VOV.VN - Sau chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Điện Biên khẩn trương rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn, bảo đảm các em được hưởng đầy đủ, kịp thời quyền lợi.

Thực hiện Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc một trường học trên địa bàn kêu gọi hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh; đồng thời làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm nếu có và kết quả xử lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu rà soát toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với trẻ em, học sinh, học viên thuộc diện được hưởng. Trọng tâm là học sinh nội trú, bán trú; học sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó xác định cụ thể những trường hợp chưa được hưởng, hưởng chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời chính sách.

Dien bien ra soat ho tro hoc sinh kho khan theo chi dao cua thu tuong chinh phu hinh anh 1
UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu rà soát toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với trẻ em, học sinh, học viên thuộc diện được hưởng

Từ đó yêu cầu đánh giá những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh chính sách đối với học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt; không để học sinh phải nghỉ học hoặc thiếu ăn, thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu do chưa được giải quyết chế độ, chính sách.

Theo phân công của UBND tỉnh Điện Biên, Sở Tài chính rà soát việc bố trí, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách; Sở Nội vụ rà soát những vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân lực sau sắp xếp đơn vị hành chính; Sở Dân tộc và Tôn giáo rà soát các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, UBND các xã, phường phải tổ chức rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhóm đối tượng và từng trường hợp khó khăn trên địa bàn; xác nhận số liệu, làm rõ nhu cầu hỗ trợ và kịp thời giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kết quả rà soát, tồn tại, nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị và tài liệu kiểm chứng.

Trước đó, báo chí phản ánh Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có 309 học sinh nhà cách trường từ 7-15 km, nhiều em phải ở lại trường do đường sá xa xôi. Khi nguồn kinh phí từ một dự án thiện nguyện không còn, nhà trường gặp khó khăn trong việc duy trì bữa ăn cho học sinh và hiệu trưởng đã đăng thông tin trên Facebook kêu gọi hỗ trợ gạo, gas và nhu yếu phẩm.

Từ sự việc này, Thủ tướng yêu cầu riêng tỉnh Điện Biên khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và chủ động huy động nguồn lực hợp pháp hỗ trợ học sinh khó khăn. Đồng thời, yêu cầu rà soát chính sách đối với học sinh khó khăn được đặt ra trên phạm vi cả nước, đặc biệt với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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