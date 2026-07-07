Thủ tướng: Không lùi tiến độ, không đánh đổi chất lượng các dự án giao thông

Nhiều dự án đạt kết quả tích cực về tiến độ và giải ngân

Theo Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 1/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, nhiều dự án hạ tầng giao thông đã đạt kết quả tích cực cả về tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về lĩnh vực giao thông vận tải.

Tại hội nghị, Bộ Xây dựng cho biết tổng giá trị giải ngân các dự án thuộc Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 18.753 tỷ đồng, tương đương 29% kế hoạch năm, cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước là 25,7%.

Theo báo cáo rà soát của Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều dự án có kết quả nổi bật về tiến độ và giải ngân, gồm cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang (đoạn do tỉnh Hà Giang quản lý) và Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua tỉnh Phú Thọ).

Trong số các dự án trọng điểm, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đạt kết quả nổi bật khi giá trị thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt 544,35 tỷ đồng, tương đương 135% kế hoạch vốn được giao trong 6 tháng đầu năm 2026, thuộc nhóm dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Cùng với kết quả giải ngân tích cực, các hạng mục của cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đều được triển khai đúng tiến độ. Nhà đầu tư cũng khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026, đồng thời nghiên cứu phương án mở rộng mặt cắt ngang nhằm nâng cao năng lực khai thác mà không làm tăng tổng mức đầu tư.

Trong số các dự án trọng điểm, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đạt kết quả nổi bật khi giá trị thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch.

Đối với dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, giá trị thực hiện lũy kế đạt 6.014,39 tỷ đồng, tương đương 99% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 612,15 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% kế hoạch vốn được giao.

Tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn tuyến do tỉnh Hà Giang quản lý tiếp tục duy trì tiến độ ổn định với giá trị thực hiện đạt khoảng 98% kế hoạch, trong khi tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 109% kế hoạch vốn.

Trong khi đó, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Phú Thọ, cũng bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 94% kế hoạch được giao, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của các dự án thuộc Ban Chỉ đạo.

Theo đánh giá, kết quả trên phản ánh nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công trong việc huy động nguồn lực, tổ chức triển khai dự án cũng như hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không lùi, kéo dài hoặc điều chỉnh tiến độ nếu không có lý do khách quan, chính đáng.

Không đánh đổi chất lượng để lấy tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dự án

Một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị là yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành các dự án giao thông.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành, địa phương cập nhật thường xuyên tiến độ, kết quả giải ngân của các dự án để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Xây dựng, phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành và cập nhật vào các báo cáo của Chính phủ.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về an toàn trong suốt vòng đời dự án.

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển "2 con số" trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Do vậy, kết quả triển khai các dự án là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ theo quy định của Đảng và cũng là cơ sở quyết định việc ưu tiên phân bổ vốn đầu tư, giao nhiệm vụ quản lý dự án cho các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo.

Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, nhà thầu, cán bộ, công nhân đã tích cực, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai quyết liệt các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng, tăng trưởng kinh tế của các địa phương và cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xác định việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không lùi, kéo dài hoặc điều chỉnh tiến độ nếu không có lý do khách quan, chính đáng. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về an toàn trong suốt vòng đời dự án.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án Cảng hàng không Long Thành và các tuyến đường kết nối trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong triển khai các dự án; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm trong quý III cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Theo Chính phủ, việc giữ vững tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, đẩy mạnh giải ngân và ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án sẽ tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo đối với các dự án cảng hàng không, các dự án đường sắt Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ dự án. Bộ Tài chính chỉ đạo ACV, VEC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án Cảng hàng không Long Thành và các tuyến đường kết nối trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án. Đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối: UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Nhà đầu tư tập trung, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặc biệt là các tuyến đường kết nối bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đối vơi các dự án đường sắt: Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định. Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 7 năm 2026 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10 tháng 7 năm 2026. UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị đang thực hiện, bảo đảm mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị theo kế hoạch.