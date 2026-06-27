Thủ tướng chủ trì sơ kết các dự án giao thông vận tải trọng điểm

Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.