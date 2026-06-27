Thủ tướng chủ trì sơ kết các dự án giao thông vận tải trọng điểm

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và đầu tư kinh doanh, "tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật".
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VOV.VN - Sáng nay (27/6), chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
VOV.VN - Sáng nay (27/6), chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.
VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.
VOV.VN - Từ vụ việc cụ già 97 tuổi phải lên phường làm thủ tục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương triển khai dịch vụ công lưu động cho người già.
VOV.VN - Từ vụ việc cụ già 97 tuổi phải lên phường làm thủ tục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương triển khai dịch vụ công lưu động cho người già.