English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng chủ trì sơ kết các dự án giao thông vận tải trọng điểm

Thứ Bảy, 16:14, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.

thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm giao thông.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 2
Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 3
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 4
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh phát biểu.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 5
Toàn cảnh hội nghị.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 6
Các đại biểu tại hội nghị.
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 7
thu tuong chu tri so ket cac du an giao thong van tai trong diem hinh anh 8
Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật

VOV.VN - Sáng nay (27/6), chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật

VOV.VN - Sáng nay (27/6), chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hoàn thiện thể chế, tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính mới vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Phó Thủ tướng dự giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Sự kiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục"
Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục"

VOV.VN - Từ vụ việc cụ già 97 tuổi phải lên phường làm thủ tục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương triển khai dịch vụ công lưu động cho người già.

Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục"

Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục"

VOV.VN - Từ vụ việc cụ già 97 tuổi phải lên phường làm thủ tục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương triển khai dịch vụ công lưu động cho người già.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội