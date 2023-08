Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo cáo trong quá trình kiểm tra thực tế Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 969, Đại tá Phạm Hải Trung cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Thủ tướng thăm hỏi du khách đến tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Lăng phối hợp với chuyên gia y tế Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moskva hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu vực đón tiếp nhân dân; hoàn thành cải tạo, chỉnh trang 210 ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng; cảnh quan, kiến trúc công trình Lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn; cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngay sau khi kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lăng Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam; là nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi để bạn bè và khách quốc tế đến thăm và hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp; giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách; công lao và cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Và đã trở thành địa chỉ đỏ thân thương trong trái tim của đồng bào cả nước; là nơi thiêng liêng để các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ và tri ân những đóng góp lớn lao của Người; là nơi sinh hoạt văn hóa quan trọng của Nhân dân Thủ đô nói riêng và đồng bào cả nước nói chung.

Hình ảnh của các chiến sỹ công tác tại Ban quản lý Lăng là hình ảnh đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam; công việc của các chiến sỹ công tác tại Ban quản lý Lăng là công việc quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và người lao động Ban Quản lý Lăng.

Trong thời gian tới Thủ tướng mong muốn Ban Quản lý lăng tiếp tục tinh thần “Quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nỗ lực rồi thì nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt rồi thì thực hiện hiệu quả hơn nữa”. Thủ tướng đề nghị, xây dựng hoàn thiện về thể chế; Rà soát lại quy hoạch xem cái gì phù hợp, cái gì chưa phù hợp cho xứng tầm với ý nghĩa chính trị của khu di tích; Tổ chức lại bộ máy quản lý cho phù hợp, rà soát lại cơ chế phối hợp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức lại không gian khu di tích; Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập thành thục bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập trái phép đông người tại khu vực Lăng.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế; phát huy hơn nữa giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích trong Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.

Luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường; phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Ứng dụng tiến bộ KHCN mới trong nghiên cứu về ướp bảo quản. Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác.

Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tuyệt đối trung thành, gắn bó với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và các phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn nhưng vô cùng vinh dự, thiêng liêng, cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.