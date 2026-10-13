Thủ tướng kiểm tra dự án hạ tầng thoát nước và chống ngập trọng điểm tại TP.HCM

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến kiểm tra thực địa tại Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên tại đoạn qua phường An Nhơn. Người đứng đầu Chính phủ đã trực tiếp đi bộ dọc tuyến kè bê tông, kiểm tra mặt bằng thi công đường giao thông hai bên bờ kênh và công tác nạo vét lòng kênh. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết, đoạn tuyến qua khu vực này đang hoàn thiện các hạng mục gia cố bờ kè, đắp nền đường gom và hạ tầng thoát nước. Dù đã đạt khối lượng đáng kể, công trình thời gian qua chịu áp lực lớn về nguồn cung ứng cát, đá đắp nền và công tác điều phối bãi đổ bùn thải.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra tại Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là trục tiêu thoát nước và giao thông huyết mạch dài 64km, yêu cầu các nhà thầu phải huy động tối đa máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư giám sát nghiêm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của các kỹ sư, công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường ven sông, Thủ tướng đề nghị bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối trên công trường, nhất là trong mùa mưa bão và khi triều cường dâng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa tại Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

Ngay sau đó, người đứng đầu Chính phủ tiếp tục thị sát Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) tại khu vực cống Tân Thuận, đường Trương Đình Hợi, phường Xóm Chiếu, bờ Quận 4.

Đây là một trong những hạng mục trọng điểm thuộc dự án ngăn triều quy mô gần 10.000 tỉ đồng, giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn triều từ sông Sài Gòn tràn vào hệ thống kênh rạch nội đô, đồng thời hỗ trợ thoát nước và cải thiện cảnh quan môi trường cho khu vực trung tâm TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thị sát Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM

Thủ tướng tặng quà công nhân tại Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

Thị sát tại đây, Thủ tướng lắng nghe báo cáo chi tiết về khối lượng thi công đã hoàn thành, trao đổi với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công về tiến độ thi công và tháo gỡ vướng mắc.

Nhấn mạnh đây là công trình dân sinh cấp bách của người dân Thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bên liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng, tránh để lãng phí nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và xã hội. Thủ tướng đề nghị. UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án tài chính và cơ chế vận hành để sớm đưa cống Tân Thuận nói riêng và toàn bộ dự án ngăn triều nói chung về đích, phục vụ đời sống dân sinh.