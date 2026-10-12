English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng: Bảo đảm cung ứng điện để thúc đẩy tăng trưởng

Thứ Hai, 21:48, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều ngày 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, cơ quan về bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình triển khai các dự án nguồn, lưới điện quan trọng; kết quả triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, quy hoạch và tổ chức thực hiện; các giải pháp cần thực hiện ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện cho các tháng cao điểm còn lại của năm 2026, trong năm 2027 và đến năm 2030; các giải pháp huy động nguồn lực ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư cho các dự án.

thu tuong bao dam cung ung dien de thuc day tang truong hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp
thu tuong bao dam cung ung dien de thuc day tang truong hinh anh 2
thu tuong bao dam cung ung dien de thuc day tang truong hinh anh 3

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Về hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã trình Quốc hội Luật Điện lực, Nghị quyết 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030, các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp làm việc với Bộ Công Thương về các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực điện.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 - năm nền tảng để năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

thu tuong bao dam cung ung dien de thuc day tang truong hinh anh 4
Thủ tướng Lê Minh Hưng. 

Chính phủ, các bộ ngành, nhất là Bộ Công thương phải có quyết tâm cao, có những điều chỉnh cần thiết với việc triển khai Quy hoạch điện VIII để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số và yêu cầu phát triển các dự án công nghệ cao, nhất là các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu, cần triển khai các bước đi quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, quan trọng nhất là phải xác định rõ tiến độ, trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể liên quan với việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

thu tuong bao dam cung ung dien de thuc day tang truong hinh anh 5
Thủ tướng nhấn mạnh: Bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, các địa phương về tình hình triển khai từng dự án; làm rõ những dự án nào không bảo đảm tiến độ, không khả thi, cần điều chỉnh, các dự án bổ sung mới, thay thế; xây dựng danh mục các dự án với tiến độ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương, nhất là trong xác định nhà đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền. Tinh thần là việc điều chỉnh phải bảo đảm tính khả thi, hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án, tuân thủ đúng quy định và bảo đảm chất lượng.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hồi tài sản tham nhũng
Chính phủ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó, Chính phủ triển khai thí điểm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hồi tài sản tham nhũng

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó, Chính phủ triển khai thí điểm Chỉ số bảo đảm an ninh mạng và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa.

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương
Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

VOV.VN - Chiều12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

Việt Nam - Trung Quốc: Xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương

VOV.VN - Chiều12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ doanh nhân chân chính, tháo gỡ đến cùng mọi khó khăn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ doanh nhân chân chính, tháo gỡ đến cùng mọi khó khăn

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ doanh nhân chân chính, tháo gỡ đến cùng mọi khó khăn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ doanh nhân chân chính, tháo gỡ đến cùng mọi khó khăn

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật
Tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, nhận diện rõ những điểm nghẽn liên ngành, đề xuất phương án xử lý cụ thể, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027.

Tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật

Tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, nhận diện rõ những điểm nghẽn liên ngành, đề xuất phương án xử lý cụ thể, phấn đấu cơ bản tháo gỡ vướng mắc trong năm 2027.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội