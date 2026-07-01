Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Chỉ đạo Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Quyết định này.

Quyết định nêu rõ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo Trung ương) để chỉ đạo, điều phối việc thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. 3 Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

18 Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Ủy viên Thường trực); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng.

Mời các ủy viên gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thu Hiền; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân.

Ban Chỉ đạo Trung ương có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề quan trọng, liên ngành và những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của từng bộ, cơ quan, địa phương.

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn; điều phối việc lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, địa bàn và đối tượng thụ hưởng giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và với các chương trình, dự án, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giai đoạn 05 năm, kế hoạch hằng năm; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, phân bổ, sử dụng nguồn lực và giải ngân vốn; chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định này và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo phân công của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, tại Quyết định số 63/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/6/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Thường trực, các Ủy viên; trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, cơ quan giúp việc; chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương.