Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về hoàn thiện 4 dự án luật quan trọng

4 dự thảo luật gồm: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các bộ, ngành về hoàn thiện hồ sơ 4 dự án luật quan trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đây là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực sức cạnh tranh của nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp, do đó, việc xây dựng 4 dự án luật phải đặt trong tổng thể nhu cầu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Nhấn mạnh thời gian không còn nhiều và yêu cầu về chất lượng rất cao, Thủ tướng đề nghị việc sửa đổi phải giải quyết được những vấn đề lớn, căn cơ, điểm nghẽn đang cản trở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Nêu rõ yêu cầu, các dự án luật phải thể chế hóa đầy đủ và đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước; rà soát kỹ để giảm thiểu các thủ tục trung gian, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”; kiểm soát chặt để tuyệt đối không phát sinh thủ tục mới gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị, rà soát đồng bộ với các luật liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, y tế, khoa học công nghệ, thị trường vốn... để xử lý hài hòa các đặc thù ngành, tránh tình trạng “tháo gỡ lĩnh vực này lại gây vướng mắc ở lĩnh vực khác”.

Trên nguyên tắc là một nội dung, một việc chỉ do một quy định pháp luật điều chỉnh, tránh tham chiếu quá nhiều quy định gây chồng chéo và lãng phí thời gian tuân thủ, Thủ tướng cũng đề nghị phân cấp rõ ràng kèm theo nguồn lực, dữ liệu, công cụ quản lý và trách nhiệm. Đồng thời phân định rõ nội dung quy định trong luật, nghị định và thông tư; chuẩn bị đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành đi kèm.