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Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thứ Ba, 18:31, 08/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026.

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Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS. Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương; đề cao vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới.

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Đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước sang một giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, bắt đầu từ hôm nay (5/5), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7/5 tới.

Lại Hoa/VOV
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