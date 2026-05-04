Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026 - Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, mong muốn các cơ quan Đảng, Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Nêu nội dung trọng tâm của phiên họp là thảo luận về tình hình tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, trọng tâm là phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng cho biết phiên họp cũng cho ý kiến về Quy chế làm việc của Chính phủ: Xem xét dự thảo quy chế mới theo tinh thần Hiến pháp, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức, cách thức làm việc của Chính phủ trong giai đoạn mới đúng với mục tiêu là "xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành, liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, chịu trách nhiệm".

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích sâu vào các thách thức thay vì chỉ nhìn vào kết quả: Phân tích kỹ diễn biến tình hình, tác động của lạm phát, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, đồng thời gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đặc biệt là giá xăng dầu và năng lượng thế giới đang gây sức ép đòi hòi chủ động thích ứng và vượt qua khó khăn, ứng phó với tác động của "lạm phát nhập khẩu".

Thủ tướng đề nghị cần chủ động linh hoạt giữa chính sách tài khóa như về thuế, phí và quản lý giá; phân tích cơ cấu xuất, nhập khẩu để có giải pháp về nhập siêu để có giải pháp cụ thể mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; đề nghị Bộ Công thương đánh giá lại cơ cấu hàng hóa. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ việc nhập siêu để tránh gây áp lực lên tỷ giá và dự trữ ngoại hối.

Nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số" như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Quốc hội đã đề ra, Thủ tướng cũng đề nghị ưu tiên cấp bách là xử lý ngay vấn đề nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ổn định dân cư trước mùa bão lũ.

Thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng lưu ý tiến độ một số nội dung còn chậm, yêu cầu Ban chỉ đạo về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia phải đẩy nhanh thực hiện ngay trong tháng 5 và quý II năm nay.