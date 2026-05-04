中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ

Thứ Hai, 15:01, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (4/5) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026 - Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, mong muốn các cơ quan Đảng, Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

thu tuong le minh hung chu tri phien hop chinh phu thuong ky hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Nêu nội dung trọng tâm của phiên họp là thảo luận về tình hình tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, trọng tâm là phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng cho biết phiên họp cũng cho ý kiến về Quy chế làm việc của Chính phủ: Xem xét dự thảo quy chế mới theo tinh thần Hiến pháp, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức, cách thức làm việc của Chính phủ trong giai đoạn mới đúng với mục tiêu là "xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành, liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, chịu trách nhiệm".

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích sâu vào các thách thức thay vì chỉ nhìn vào kết quả: Phân tích kỹ diễn biến tình hình, tác động của lạm phát, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế, đồng thời gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đặc biệt là giá xăng dầu và năng lượng thế giới đang gây sức ép đòi hòi chủ động thích ứng và vượt qua khó khăn, ứng phó với tác động của "lạm phát nhập khẩu".

Thủ tướng đề nghị cần chủ động linh hoạt giữa chính sách tài khóa như về thuế, phí và quản lý giá; phân tích cơ cấu xuất, nhập khẩu để có giải pháp về nhập siêu để có giải pháp cụ thể mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; đề nghị Bộ Công thương đánh giá lại cơ cấu hàng hóa. Tập trung các giải pháp để tăng trưởng xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ việc nhập siêu để tránh gây áp lực lên tỷ giá và dự trữ ngoại hối.

Nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng "hai con số" như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Quốc hội đã đề ra, Thủ tướng cũng đề nghị ưu tiên cấp bách là xử lý ngay vấn đề nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ổn định dân cư trước mùa bão lũ.

Thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng lưu ý tiến độ một số nội dung còn chậm, yêu cầu Ban chỉ đạo về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia phải đẩy nhanh thực hiện ngay trong tháng 5 và quý II năm nay.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Nghị quyết 57 Chính phủ đầu tư công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5/2026. Ngày 2/5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5/2026. Ngày 2/5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản tham quan Trưng bày ảnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản tham quan Trưng bày ảnh

Sáng 2/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản tham quan Trưng bày ảnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản tham quan Trưng bày ảnh

Sáng 2/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội