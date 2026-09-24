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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15

Thứ Năm, 12:50, 24/09/2026
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VOV.VN - Nhân chuyến công tác tại thành phố Hải Phòng, trưa 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến K15.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bến K15 nằm ở vụng Sét, dưới chân đồi Vạn Hoa của bán đảo du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng), nơi đây, từ năm 1962-1972, đã có hàng trăm lượt tàu xuất phát, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí phương tiện và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tới thăm gia đình ông Lê Viết Khản ở tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn. Gia đình ông Lê Viết Khản là một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, Thủ tướng mong ông Lê Viết Khản tiếp tục là tấm gương cho con cháu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần đối với các gia đình người có công với cách mạng tại thành phố Hải Phòng.

Dưới đây là chùm ảnh hoạt động của Thủ tướng.

thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 1
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 2
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 3
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 4
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 5
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 6
thu tuong le minh hung dang huong tai khu di tich quoc gia dac biet ben k15 hinh anh 7
Lại Hoa/VOV
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